Sanayinin önemli alanlarından olan maden sektörü, Türkiye’de 2020 yılını 4,27 milyar dolar ihracatla kapattı. 2021 yılının ilk iki ayında da 768 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Ekonominin çarklarının dönmesinde, günlük hayatımızda oldukça büyük öneme sahip olmasına rağmen doğayla ilgili ortaya çıkan yanlışlıklar, tüm madencilik sektörünü etkiliyor.

Geçen hafta bir araya geldiğimiz TİM Sektörler Konseyi Maden Sektörü Başkanı Rüstem Çetinkaya, kamuoyu algısında yeni bir sayfa açmak istediklerini söylüyor.

Sektör algısının yurtiçinde yeniden yapılandırılması gerektiğini, dünyadan verdiği örneklerle savunan Çetinkaya’ya göre; Türkiye’de konuyla ilgili olumsuz algıların kaybolması, madenciliğin üretim, istihdam ve ihracat anlamında ekonominin en büyük itici gücü olması anlamına geliyor.

Dünyada 90 maden türünün 77’sinin Türkiye’den çıktığını söyleyen Çetinkaya’nın verdiği bilgiye göre, kamu otoritelerinin madencilikle ilgili izin süreçlerinde en az çevreciler kadar duyarlı davranıyor.

Bir madenin çalışmaya başlaması için 16 farklı kurumun onayının ve görüşünün alınması gerektiğini hatırlatan Çetinkaya, “Çevre ile ilgili konularda tüm paydaşlar bir masada toplanıp, birlikte konuşmalıyız” diyor.