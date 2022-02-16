Dünyada 130 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren, Türkiye ofisini ise 22 yıl önce açan Alman pil üreticisi Varta, Türkiye’de hedef büyüttü.

Varta Pilleri Türkiye Genel Müdürü Kerem Acar, şu an Türkiye’de toplam pazar payında ikinci konumda yer aldıklarını belirterek, “Küresel stratejimize paralel olarak, Türkiye pazarında da müşterilerimize ve tüketicilerimize kesintisiz olarak en iyi değeri sunmaya devam ederek pazar lideri olmayı hedefliyoruz” diyor.

Eylül 2021’de gerçekleştirdiği relansman ile küresel çapta yeni marka kimliğini ortaya koyan şirket, yeni dönemde özellikle çevreci ürünlere odaklanacak.

Türkiye’de de yüzde 100 geri dönüştürülebilir ambalajlı ürünlerle hizmet verdiklerini anlatan Kerem Acar, “Hedefimiz 2027 yılına kadar PAS-2060’a göre CO2 nötr üretime ulaşmak” diyor.