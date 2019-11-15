Sağlıkçılar Antalya’da buluşacak
Dijitalleşmede önde gelen sektörlerden biri olan sağlıkta gözler 14-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek kongrede…
Antalya’da yedincisi düzenlenecek Ulusal Sağlık Kongresi’nde dijital sağlık, big data kavramı ve bunların hayatımıza getirdikleri mercek altına alınacak.
Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği (SASDER) Başkanı Sermet Gün Erdem, dijital hastane kavramının sağlık sektörünün tüm dinamiklerini pozitif anlamda etkileyen bir güce sahip olduğunu belirtiyor.
Türkiye’nin sağlıkta dijitalleşme deneyimlerinin her geçen gün arttığını ve sektördeki dijitalleşme oranının yüzde 20 seviyelerine ulaştığını da kaydediyor.
Erdem, “Bilim kurgu filmlerindeki dijital hastaneler, robot hekimler ve sağlık hizmetlerinde yapay zeka uygulamaları çok yakın
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?