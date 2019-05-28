Servet raporunu Türkiye’ye getirdi!
Dünyanın önde gelen gayrimenkul pazarlama devi İngiliz Knight Frank, Türkiye pazarı ile geçtiğimiz aylarda GRED Kurucusu Meltem Türker vasıtasıyla tanıştı.
Türkiye’deki yatırımcıları yurtdışındaki lüks projelerle buluşturan GRED, uzun zamandan bu yana iş insanları tarafından Türkiye’ye getirilmek istenen ama bir türlü ikna edilemeyen Knight Frank’ı Türkiye’ye getirme başarısına markanın servet raporunu da ekledi.
Böylece Türk gayrimenkul pazarından bilgilerin de yer aldığı 2019 Servet Raporu Türkiye’de ilk kez açıklandı. Bu yıl 13’üncüsü açıklanan Knight Frank 2019 Servet Raporu’na göre, Türkiye’de toplam 83 bin 947 milyoner bulunuyor.
30 milyon dolar ve üzeri servet sahibi kişi sayısının ise bin 695 olduğu kaydediliyor. Raporda, milyoner sayısının 2023’e kadar yüzde 3 artacağı da belirtiliyor.
Yabancıların en çok ilgi gösterdiği yerlerden İstanbul ve Bodrum’un ilk 100 şehir arasında yer aldığı belirtilen rapora göre, 1 milyon dolara Londra’da 31 metrekare bir daire satın alınabilirken, İstanbul’da 109 metrekarelik daire satın alınabiliyor.
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