Kişisel bakım alanında yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan Sinoz Kozmetik Çin’e açıldı. Bu yıl ihracata odaklanan şirket, ihracatta 5 milyon dolarlık gelir elde etmeyi hedefliyor.

Bu hedef doğrultusunda istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiklerini kaydeden Sinoz Kozmetik Genel Müdür Yardımcısı Faruk Balmumcu, kısa bir süre önce Çin pazarına açıldıklarını söylüyor.

Çin’e ihracat konusunda uzun süredir görüşme halinde olduklarını belirten Balmumcu, şöyle konuşuyor: “Bir süredir devam eden görüşmeler ve ürün kayıtları sonunda Çin’e ihracat mayıs ayında başladı.

Yüz kremi grupları, altın bakım serisi, cilt bakım serisi ve el bakım kremleri dahil portföyün yüzde 80’i satışa dahil oldu.

Hedefimiz yılsonuna kadar Çin’e en az 1 milyon dolar ihracat yapmak. Özellikle bu yıl organizasyonel olarak bu konuda oldukça etkin bir yapılanmaya doğru gidiyoruz.”

Önümüzdeki bir kaç yıl içinde kozmetik alanda 20 milyon dolarlık bir hacme ulaşarak sektörün ihracat hacmi en büyük ilk beş şirketi arasına girmeyi planladıklarını ifade eden Balmumcu, şu an 15’e yakın ülkeye ihracat yaptıklarını ve hızla yeni ülkelere açılacaklarını sözlerine ekliyor.