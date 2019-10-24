Spor da hizmet ihracatına girecek
Müteahhitlik, sağlık, eğitim, eğlence, liman hizmetleri gibi alanları bünyesinde bulunduran ve bu yıl 52 milyar dolara ulaşması beklenen hizmet ihracatına spor da eklenecek.
Aldığımız duyumlara göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve başkanlığını Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir’in yaptığı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bir süredir bu konu üzerinde çalışıyor.
Bu projeye göre Türkiye’den yapılan sporcu transferleri ve spor yayınları, hizmet ihracatı kalemine eklenecek. Geçen yıl devreye alınan Hizmet İhracatçıları Birliği’nin başkanlığını İlker Aycı yapıyor.
Hizmet sektörünün küresel ihracat hacmi 5 trilyon doları aşarken, Türkiye ise bu pastadan yaklaşık yüzde 1 oranında pay alıyor.
Bu yılı 52 milyar dolarlık ihracat rakamıyla kapatması beklenen hizmet ihracatının 2020’de ise 63 milyara çıkması öngörülüyor.
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