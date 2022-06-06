Şahinler Holding’in amiral gemisi Megasaray Club Belek’in 30’uncu yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikte gazetecilerle bir araya gelen Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, turizmde yeni yatırımlara hazırlandıklarını açıkladı.

30’uncu yaşını kutlayan Megasaray Club Belek’in Alman ve Rus turistler için adeta bir yuva haline geldiğine de vurgu yapan Şahin, “Öyle ki müşterilerimiz içinde Megasaray’ı 81 kez tercih eden ve toplamda 755 gün tatil yapan misafirlerimiz var.

Çok sayıda müşterimiz ise 50 defadan fazla burada tatil yapmış durumda” dedi. Biri Antalya’da diğeri Erciyes’te olmak üzere iki otelin daha çok yakında hizmete alınacağını belirten Şahin, “Tekstilde de yenifabrika yatırımları yapacağız, yer arayışlarımız devam ediyor.

Bu sene sonuna kadar Türkiye’ye yapacağımız yatırım miktarı 100 milyon doları bulacak” dedi. Bugüne kadar Türkiye’ye yaklaşık 5 milyar dolarlık döviz girdisi sağladıklarına işaret eden Şahin, şunları söyledi: “Türkiye’de önemli fırsatlar görüyoruz ve yatırım yapıyoruz, yatırımlarımıza da devam edeceğiz.

Bir yıl içinde sanayiye yaptığımız yatırımı yüzde 50 artıracağız Turizmde de Türkiye’de işler iyi gidiyor. Biz şu an rezervasyonlarda 2019 yılındaki turist stokunun yüzde 20 üzerindeyiz.

Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla Türkiye’ye gelen turistlerde 5 milyon turist açığımız olacak, bu açığı batı ülkeleri ile kapatmamız gerek.”