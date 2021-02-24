1980 yılında kurulan Turaş, evsel ve endüstriyel pişiriciler için gaz armatürleri üretimi yapıyor. İstanbul Silivri’de fabrikası bulunan şirket, 2020 yılını 33 milyon dolar ciro ile kapattı.

Cirosunun yüzde 40’ını ihracattan elde eden şirketin 2021 yılı ciro hedefi ise 43 milyon dolara ulaşmak. 2021 yılı ajandalarında önemli yatırımlar olduğunu söyleyen Turaş Gaz Armatürleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turan, bunun ilk sırasında İstanbul Hadımköy yatırımının olduğunu belirtiyor.

Turaş’ın hedefinde Hadımköy’de 15 milyon Euro yatırımla yem üretim tesisini bu yıl içinde devreye almak var. Şirketin önemli hedeflerinden biri de Amerika kıtası için Meksika’da bir yatırım gerçekleştirmek.

Bunun için ön hazırlıklara başladıklarını söyleyen Turan, “ABD’de bir lojistik merkezi kurduk. Sonrasında da yatırım için çalışmalara başladık. Meksika’da iş ortaklarımızın da isteği ile bir yatırım planlıyoruz” diyor.

Turan, bu yatırımlarla birlikte hedeflerinin 2025 yılında 85 milyon dolar ciroya ulaşmak olduğunu sözlerine ekliyor.