Vodafone Türkiye, Türkiye’de 15’inci yılını kutladı. Çeşme Alaçatı’da düzenlenen basın toplantısında 15 yılda ulaştıkları büyüklüğü değerlendiren Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Türkiye’de toplam yatırımlarının 63 milyar TL olduğunu söylüyor.

Aksoy, “14 milyona ulaşan mobil kullanıcısıyla Türkiye’nin en büyük ikinci operatörü olan Vodafone, 3 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor.

Doğrudan ve dolaylı olarak tetiklenen etkiyle birlikte 127 bin kişiye istihdam yaratan Vodafone, kadın çalışan oranını ise yüzde 44’e ulaştırdı” diyor.

Ekonomiye doğrudan etkilerinin 152 milyar TL’ye ulaştığını vurgulayan Aksoy, “2025 yılına kadar Türkiye’nin en hızlı büyüyen dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz. Türkiye Vodafone’un mükemmeliyet merkezlerinden biri olacak” diye konuşuyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel ise son beş yılda 553 milyon TL’lik yerli belgeli ürün alımı yaptıklarını anlatıyor.

AR-GE harcamalarının ise 1,6 kat artışla 54,3 milyon TL’ye ulaştığı bilgisini veren Süel, şunları söylüyor: “Türkiye Vodafone Vakfı olarak 14 yılda reel değeri 104,3 milyon TL olan 16 proje gerçekleştirdik. 4,2 milyon kişiye erişim sağladık.

2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunmayı hedefliyoruz. Pandemiyle mücadele kapsamında destek paketlerimizin toplam değeri 114,7 milyon TL’ye ulaştı.”