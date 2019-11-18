Türkiye’yi ihracat üssü yaptı
Türkiye, son yıllarda uluslararası yatırımcıların doğrudan yatırımlarına hasret kalmış durumda.
Ancak ekonomideki durgunluğa karşın hala Türkiye’nin hikayesine güvenen dünya devleri de var. Bunlardan biri de ABD merkezli dünyaca ünlü toz boya üreticisi Axalta.
Yıllık yaklaşık 5 milyar dolar ciro yapan ve 140 ülkede faaliyet gösteren şirket, Türkiye’deki ikinci fabrikasını satın alma yolu ile kurdu. 1990’lı yıllarda Gebze Dilovası’nda bir ıslak boya fabrikası kuran ve 100 kişilik istihdam yaratan Axalta, Şubat 2019’da ise Çerkezköy- Feriköy OSB içindeki Royal firmasına ait bir fabrikayı satın aldı.
Axalta Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Toz Boya (EMEA) Direktörü Klaus Gast, burada kuracakları toz boya fabrikasıyla Türkiye pazarındaki paylarını yüzde 2’den yüzde 15’e çıkarmayı hedeflediklerini söylüyor. Gast, “Fabrikamızın kapasitesi, Türkiye pazarının mevcut ihtiyacının yüzde 45’ini karşılayabilecek” diyor.
Söz konusu fabrikada yalnızca iç pazara yönelik değil ihracat odaklı da üretim yapılacak. Klaus Gast, “Başta Bulgaristan ve Romanya olmak üzere, yakın coğrafyaya Türkiye üzerinden ihracat yapacağız” diye konuşuyor.
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