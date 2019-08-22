Yarımca’ya 50 milyon dolar daha yatıracak
Dünyanın önde gelen liman işletmecilerinden olan DP World’un Türkiye’deki işletmesi olan DP World Yarımca Konteynır Limanı’nda kullanılan araç rezervasyon sistemi (ARS) Türkiye’de bir ilk oldu.
Halihazırda 200 nakliye şirketi tarafından kullanılan sistemle kamyonların limanda harcadığı süre ortalama 30 dakikaya düştü.
DP World Yarımca CEO’su Chris Adams, sistem ile gün içerisinde daha fazla sefer yapma şansı bulan nakliye firmalarının öz kaynaklarını daha verimli kullanmalarının sağlandığını söylüyor.
Yarımca’da 2018 yılı sonunda başlayan ve 2019 yılında da devam eden yatırım paketini sürdürdüklerini belirten Adams, bu yıl içinde 50 milyon dolar büyüklüğünde bir yatırımla rıhtım kapasitesini yüzde 35 artıracaklarını ifade ediyor.
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