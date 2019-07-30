Yaşar’dan 25 milyon Euro’luk yatırım
Yaşar Topluluğu, Üçüncü Köprü ve İstanbul Havalimanı bağlantı yollarına yakınlığıyla depolama ve lojistik açısından stratejik öneme sahip İstanbul Yaşar İş ve Lojistik Merkezi’nin açılışını yaptı.
Yaklaşık 25 milyon Euro’luk yatırımla hayata geçirilen Yaşar İş ve Lojistik Merkezi’nin açılışında konuşan Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, Yaşar Birleşik Pazarlama’nın başarılı teslimat oranının yüzde 98 seviyesine ulaştığını vurguladı.
Pınar markalı ürünleri tüketicilere en iyi şekilde ulaştırmanın öncelikli hedefleri olduğunu kaydeden Yaşar, “Pınar ürünlerimiz tüketicilerimize en taze ve hızlı şekilde Avrupa Yakası’ndaki bu merkezimizden ulaşacak” dedi.
Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş da yaklaşık 25 milyon Euro’luk yatırımla faaliyete geçen Yaşar İş ve Lojistik Merkezi’nin 30 yıl boyunca ek yatırıma ihtiyaç olmaksızın hizmet verebilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.
Yaşar, merkezin European Property Awards’de Industrial Development ve Sign of the City Awards’de En İyi Endüstriyel Lojistik Yapı ödüllerini kazandığını da sözlerine ekledi.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?