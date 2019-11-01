Yeni Passat satışa sunuldu
Son günlerde Suriye’nin kuzeyine askeri harekatla birlikte gündeme oturan başlıklardan biri de Volkswagen’in Manisa yatırımını beklemeye alması oldu.
Hatta bu yatırım için Romanya’da görüşmelere başlandığı yönünde haberler çıktı.
Bu yatırımın Türkiye’de olup olmayacağını göreceğiz. Avrupa’da üretilen son Passat’ın Türkiye lansmanı ise önceki hafta yapıldı ve satışa sunuldu.
Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, “Passat, 2005 yılından bu yana segmentinin en çok satan modeli.
Hem 2018 hem de 2019 yılının dokuz aylık döneminde yüzde 45’lik pazar payıyla bu başarısını devam ettiriyor.
Yenilenen yüzüyle Passat’ın bu başarısına devam edeceğine inancımız yüksek” dedi.
Bottaro, aynı zamanda Avrupa’da üretilen toplam Passat Sedan modellerinin yüzde 35’inin Türkiye’de satıldığını ve fabrikanın en büyük Passat Sedan alıcısının Doğuş Otomotiv olduğunu vurguladı.
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