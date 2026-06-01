Gece müzeciliğinde yeni sezon başlıyor

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan Ersoy, 1 Haziran ile 1 Ekim tarihleri arasında 20 müze ve ören yerinin gece saatlerinde ziyaret edileceğini belirtti:

"Kültürel mirasımızı günün her saatinde yaşanabilir kılma hedefiyle hayata geçirdiğimiz uygulamamızı bu yıl da sürdürüyoruz.

1 Haziran–1 Ekim 2026 tarihleri arasında 20 müze ve ören yerimiz ziyaretçilerini gecenin kendine özgü atmosferinde ağırlayacak."