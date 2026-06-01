Gece müzeciliğinde yeni sezon başlıyor

Türkiye'nin önemli müze ve ören yerleri yaz sezonunda gece de gezilebilecek. Gece müzeciliği kapsamında 20 nokta, 1 Haziran'dan itibaren ziyaretçilerini akşam saatlerinde de ağırlayacak.
1 1 Haziran–1 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olacak
Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan Ersoy, 1 Haziran ile 1 Ekim tarihleri arasında 20 müze ve ören yerinin gece saatlerinde ziyaret edileceğini belirtti:
"Kültürel mirasımızı günün her saatinde yaşanabilir kılma hedefiyle hayata geçirdiğimiz uygulamamızı bu yıl da sürdürüyoruz.
1 Haziran–1 Ekim 2026 tarihleri arasında 20 müze ve ören yerimiz ziyaretçilerini gecenin kendine özgü atmosferinde ağırlayacak."
2 "Geçen yıl 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlandı"
Bakan Ersoy ayrıca, 2025 yılında gece müzeciliği kapsamında 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlandığını da ekledi.
3 "Nemrut’tan Efes’e, Side’den Zeugma’ya, Galata Kulesi’nden İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ne..."
Ersoy, "Nemrut’tan Efes’e, Side’den Zeugma’ya, Galata Kulesi’nden İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne uzanan kültür rotalarımızda ziyaretçilerimize yine unutulmaz bir deneyim sunacağız." ifadelerini kullandı.
4 "Tüm misafirlerimizi bekliyoruz"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tüm misafirleri müze ve ören yerlerine beklediklerini de ekledi.