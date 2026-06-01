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Gece müzeciliğinde yeni sezon başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gece müzeciliğinde yeni sezonun başladığını açıkladı. 1 Haziran - 1 Ekim 2026 tarihleri arasında 20 müze ve ören yeri gece saatlerinde de ziyaretçileri ağırlayacak.

Ekonomist
Ekonomist
Gece müzeciliğinde yeni sezon başlıyor

Türkiye'nin önemli müze ve ören yerleri yaz sezonunda gece de gezilebilecek. Gece müzeciliği kapsamında 20 nokta, 1 Haziran'dan itibaren ziyaretçilerini akşam saatlerinde de ağırlayacak.

1 1 Haziran–1 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olacak

1 Haziran–1 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olacak

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan Ersoy, 1 Haziran ile 1 Ekim tarihleri arasında 20 müze ve ören yerinin gece saatlerinde ziyaret edileceğini belirtti:

"Kültürel mirasımızı günün her saatinde yaşanabilir kılma hedefiyle hayata geçirdiğimiz uygulamamızı bu yıl da sürdürüyoruz.

1 Haziran–1 Ekim 2026 tarihleri arasında 20 müze ve ören yerimiz ziyaretçilerini gecenin kendine özgü atmosferinde ağırlayacak."

2 "Geçen yıl 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlandı"

"Geçen yıl 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlandı"

Bakan Ersoy ayrıca, 2025 yılında gece müzeciliği kapsamında 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlandığını da ekledi.

3 "Nemrut’tan Efes’e, Side’den Zeugma’ya, Galata Kulesi’nden İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ne..."

"Nemrut’tan Efes’e, Side’den Zeugma’ya, Galata Kulesi’nden İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ne..."

Ersoy, "Nemrut’tan Efes’e, Side’den Zeugma’ya, Galata Kulesi’nden İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne uzanan kültür rotalarımızda ziyaretçilerimize yine unutulmaz bir deneyim sunacağız." ifadelerini kullandı.
 

4 "Tüm misafirlerimizi bekliyoruz"

"Tüm misafirlerimizi bekliyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tüm misafirleri müze ve ören yerlerine beklediklerini de ekledi.
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