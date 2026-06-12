Rumeli'ye ilk geçişin izleri saptandı: İşte o rota

Türklerin daha sonraki süreçte Lapseki'den Gelibolu'nun Kozludere kıyılarına geçtiğini aktaran Tetik, bu harekatın Gelibolu'nun kuşatılması ve yarımadanın kontrol altına alınmasında belirleyici rol oynadığını dile getirdi. Tetik, kaynaklarda Rumeli'ye geçişte kullanılan gemi sayısına ilişkin kesin bilgi bulunmadığını ifade ederek, kuzey hattından yaklaşık 2 bin, Lapseki hattından ise 3 bin askerin geçtiğine yönelik kayıtların yer aldığını belirtti.