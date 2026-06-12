Uzungöl Festival Komitesi Başkanı Yavuz İnan ise, Türkiye'nin en büyük kış festivalini yaptıklarını dile getirerek, "Uzungöl'de geçen yıla göre bu yıl artış yaşandığını hissediyoruz. Bu döneme göre güzel bir başlangıç oldu. Beklentimiz düşüktü ama şu an memnunuz. Kış turizmi için biz festivale inandık ve başardığımızı düşünüyoruz. 207 bin kişilik bir katılım oldu. Bizim için olağanüstü bir rakam. Önümüzdeki yıl için büyük hazırlıklarımız var. Türkiye'nin en büyük kış festivalini yaptık. Bunu hep beraber başardık. Hedefimiz turizmi 12 aya yaymak. Festivalin temel amacı buydu. Hatta biz senede 2-3 tane festivalimiz olsun istiyoruz. Orta Doğu'dan gelen turistler için de bir festival hayalimiz var. Yabancı insanların da festival için buraya gelmesini istiyoruz. Festivallerle bu yöreyi canlandırmayı hedefledik. Uzungöl biliniyor ama kendini pazarlayamıyor. Festival bunun için bir araç. Uzungöl turizmin en güzelini hak ediyor. 50 yıllık bir çalışmanın karşılığı olsun istiyoruz. Doğalgaz olmalı ki kış turizmi daha aktif olarak devam etsin. Teleferik kış turizmi için çok değerli. Projeler defalarca hazırlandı ama bir türlü hayata geçmiyor. Bizim ikinci ve üçüncü bölüme geçmemiz için teleferik şart. Hem kış hem yaz turizmi için teleferiğin olması gerekiyor. İmar planı onaylandıktan sonra teleferik arkasından gelecek. Umuyoruz ki bu proje onaylanır. Turizme ciddi anlamda katkısı olacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.