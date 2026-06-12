Meta'da küresel erişim sorunu: Facebook ve Messenger dünya genelinde çöktü

Meta'nın en popüler platformlarından Facebook ve Messenger, küresel çapta yaşanan teknik sorun nedeniyle milyonlarca kullanıcı için erişilemez hale geldi. Kesinti sırasında kullanıcıların hesaplarından otomatik olarak çıkış yapılırken, yeniden giriş denemelerinde hata mesajlarıyla karşılaşıldı.

Milyonlarca kullanıcı giriş yapamadı

Yaşanan teknik arıza nedeniyle hem mobil uygulamalarda hem de web sürümünde ciddi erişim sorunları meydana geldi. Hesaplarından otomatik olarak çıkış yapılan kullanıcılar, yeniden giriş yapmak istediklerinde "beklenmedik bir hata oluştu" uyarısıyla karşılaştı.

Facebook'un internet sitesinde ise sorunun farkında olunduğunu ve teknik ekiplerin problemi çözmek için çalıştığını belirten bir hata mesajı yer aldı.

Messenger da kesintiden etkilendi

Sorun yalnızca Facebook ile sınırlı kalmadı. Meta çatısı altında hizmet veren Messenger'da da dünya genelinde erişim problemleri yaşandı. Kullanıcılar mesaj gönderme ve hesaplarına erişme konusunda aksaklıklarla karşılaştı.

Buna karşılık aynı altyapıyı kullanan Instagram ve WhatsApp büyük ölçüde hizmet vermeye devam etti. Ancak Instagram'ın masaüstü sürümünde de bazı teknik aksaklıklar görüldü.

Arıza takip siteleri de yoğunluk nedeniyle zorlandı

Kesintinin ardından kullanıcılar sorunun kendilerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için arıza takip platformlarına yöneldi. Dünya genelindeki internet hizmet kesintilerini takip eden en büyük platformlardan Downdetector ise aynı dakikalarda yoğun kullanıcı trafiği nedeniyle erişim sıkıntısı yaşadı.

Sorun kısa sürede küresel boyuta ulaştı

Paylaşılan son verilere göre teknik sorun, Pasifik saatiyle yaklaşık 06.45'te (TSİ 16.45) başladı ve kısa süre içerisinde dünya genelindeki Facebook hizmetlerini etkiledi. Yaşanan arıza nedeniyle platformun birçok özelliğinde ciddi aksamalar meydana gelirken, Meta'nın sorunu gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.