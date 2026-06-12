TANAP'ta 99 milyar metreküpe yakın doğal gaz taşındı

Azerbaycan doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştıran Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP), faaliyete başlamasının ardından geçen 8 yılda yaklaşık 99 milyar metreküp doğal gazın taşınmasını sağladı. Bu miktarın 39,3 milyar metreküplük bölümü Türkiye'ye ulaştırılırken, proje enerji arz güvenliğinde stratejik rolünü sürdürdü.

Türkiye'ye 39,3 milyar metreküp doğal gaz ulaştırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TANAP'ın 2018'den bugüne kadar Türkiye'ye 39,3 milyar metreküp, toplamda ise 99 milyar metreküpe yakın doğal gaz taşıdığını açıkladı.

Bakan Bayraktar, projenin yalnızca Türkiye için değil Avrupa'nın enerji arz güvenliği açısından da önemli bir altyapı yatırımı olduğunu ifade etti.

"TANAP Güney Gaz Koridoru'nun belkemiği"

Bayraktar, TANAP'ın Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin en önemli sembollerinden biri olduğunu belirterek, hattı Güney Gaz Koridoru'nun belkemiği olarak nitelendirdi.

Paylaşımında, projenin iki ülke arasındaki stratejik enerji iş birliğini güçlendirdiğini ve bölgesel istikrara katkı sunduğunu dile getirdi.

Avrupa'nın enerji arz güvenliğinde kritik rol oynuyor

Bakan Bayraktar, TANAP'ın sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da enerji arz güvenliğinin en önemli teminatlarından biri olduğunu vurguladı. Projenin, Azerbaycan gazının güvenli ve kesintisiz şekilde uluslararası pazarlara ulaştırılmasında stratejik bir koridor görevi gördüğünü belirtti.

“TANAP bölgenin istikrarına güç katıyor”

Açıklamasında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliğine de değinen Bayraktar, "İki devlet, tek millet" anlayışıyla hayata geçirilen TANAP'ın bölgenin istikrarına ve ortak geleceğine güç katmaya devam edeceğini ifade etti.