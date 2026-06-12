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  • TCG Tarsus ve TCG İmbat hücumbotu ziyarete açıldı: Savaş gemilerine yoğun ilgi

TCG Tarsus ve TCG İmbat hücumbotu ziyarete açıldı: Savaş gemilerine yoğun ilgi

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan TCG Tarsus gemisi ile TCG İmbat hücumbotu, Antalya'nın Alanya ilçesinde vatandaşların ziyaretine açılarak yoğun ilgi gördü.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TCG Tarsus ve TCG İmbat hücumbotu ziyarete açıldı: Savaş gemilerine yoğun ilgi

Antalya açıklarında icra edilen Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı kapsamında Alanya Limanı'na gelen savaş gemilerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

1 Vatandaşlar gemileri yakından izleme fırsatı buldu

Vatandaşlar gemileri yakından izleme fırsatı buldu

Limanı ziyaret eden çok sayıda kişi, gemileri yakından inceleme fırsatı bulurken, güvertelerde hatıra fotoğrafı çektirdi.

2 Personeller faaliyetler hakkında bilgi verdi

Personeller faaliyetler hakkında bilgi verdi

Gemilerde görev yapan personel, ziyaretçilere "TCG Tarsus" ve "TCG İmbat"ın teknik özellikleri, görev alanları ve Deniz Kuvvetleri bünyesindeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

3 Çocuklar ve gençler yoğun ilgi gösterdi

Çocuklar ve gençler yoğun ilgi gösterdi

Özellikle çocuklar ve gençlerin ilgi gösterdiği ziyaret programında, vatandaşlar Türk Deniz Kuvvetlerinin envanterinde yer alan askeri platformları yakından görme imkanı buldu.
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