TCG Tarsus ve TCG İmbat hücumbotu ziyarete açıldı: Savaş gemilerine yoğun ilgi

Antalya açıklarında icra edilen Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı kapsamında Alanya Limanı'na gelen savaş gemilerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
1 Vatandaşlar gemileri yakından izleme fırsatı buldu
Limanı ziyaret eden çok sayıda kişi, gemileri yakından inceleme fırsatı bulurken, güvertelerde hatıra fotoğrafı çektirdi.
2 Personeller faaliyetler hakkında bilgi verdi
Gemilerde görev yapan personel, ziyaretçilere "TCG Tarsus" ve "TCG İmbat"ın teknik özellikleri, görev alanları ve Deniz Kuvvetleri bünyesindeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
3 Çocuklar ve gençler yoğun ilgi gösterdi
Özellikle çocuklar ve gençlerin ilgi gösterdiği ziyaret programında, vatandaşlar Türk Deniz Kuvvetlerinin envanterinde yer alan askeri platformları yakından görme imkanı buldu.