  Ara tatil ne zaman, hangi günlerde olacak? MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi

Ara tatil ne zaman, hangi günlerde olacak? MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi’ne göre, milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği ilk ara tatil tarihleri netleşti. Peki Ara tatil ne zaman, hangi günlerde olacak? MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi


Ara tatil ne zaman, hangi günlerde olacak? MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi ile Kasım ara tatilinin tarihleri belli oldu. Eylül ayında başlayan yeni eğitim öğretim yılında ilk ara tatil olan Kasım ara tatili için geri sayım başlamış durumda.

 

 

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

2025-2026 Kasım ara tatili 7 Kasım Cuma günü ders zilinin çalmasıyla başlayacak. Okullar 17 Kasım Pazartesi günü açılacak.

 

 

2025-2026 MEB TATİL TAKVİMİ  

MEB 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

  • Birinci Ara tatil (Kasım ara tatili):10-14 Kasım 2025
  • İkinci ara tatil:16-20 Mart 2025
  • Yarıyıl tatili:19-30 Ocak 2025
  • Okulların kapanışı:26 Haziran 2025

 

2026 Resmi tatil günleri

1 Ocak 2026 – Perşembe – Yılbaşı

19 Mart 2026 – Perşembe – Ramazan Bayramı Arifesi (yarım gün)

20 Mart 2026 – Cuma – Ramazan Bayramı 1. Gün

21 Mart 2026 – Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Gün

22 Mart 2026 – Pazar – Ramazan Bayramı 3. Gün

23 Nisan 2026 – Perşembe – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 – Cuma – Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 – Salı – Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs 2026 – Salı – Kurban Bayramı Arifesi (yarım gün)

27 Mayıs 2026 – Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Gün

28 Mayıs 2026 – Perşembe – Kurban Bayramı 2. Gün

29 Mayıs 2026 – Cuma – Kurban Bayramı 3. Gün

30 Mayıs 2026 – Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Gün

15 Temmuz 2026 – Çarşamba – Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos 2026 – Pazar – Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 – Çarşamba – Cumhuriyet Bayramı Arifesi (yarım gün)

29 Ekim 2026 – Perşembe – Cumhuriyet Bayramı
