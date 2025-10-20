Ara tatil ne zaman, hangi günlerde olacak? MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi ile Kasım ara tatilinin tarihleri belli oldu. Eylül ayında başlayan yeni eğitim öğretim yılında ilk ara tatil olan Kasım ara tatili için geri sayım başlamış durumda.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
2025-2026 Kasım ara tatili 7 Kasım Cuma günü ders zilinin çalmasıyla başlayacak. Okullar 17 Kasım Pazartesi günü açılacak.
2025-2026 MEB TATİL TAKVİMİ
MEB 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;
- Birinci Ara tatil (Kasım ara tatili):10-14 Kasım 2025
- İkinci ara tatil:16-20 Mart 2025
- Yarıyıl tatili:19-30 Ocak 2025
- Okulların kapanışı:26 Haziran 2025
2026 Resmi tatil günleri
1 Ocak 2026 – Perşembe – Yılbaşı
19 Mart 2026 – Perşembe – Ramazan Bayramı Arifesi (yarım gün)
20 Mart 2026 – Cuma – Ramazan Bayramı 1. Gün
21 Mart 2026 – Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Gün
22 Mart 2026 – Pazar – Ramazan Bayramı 3. Gün
23 Nisan 2026 – Perşembe – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2026 – Cuma – Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2026 – Salı – Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
26 Mayıs 2026 – Salı – Kurban Bayramı Arifesi (yarım gün)
27 Mayıs 2026 – Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Gün
28 Mayıs 2026 – Perşembe – Kurban Bayramı 2. Gün
29 Mayıs 2026 – Cuma – Kurban Bayramı 3. Gün
30 Mayıs 2026 – Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Gün
15 Temmuz 2026 – Çarşamba – Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos 2026 – Pazar – Zafer Bayramı
28 Ekim 2026 – Çarşamba – Cumhuriyet Bayramı Arifesi (yarım gün)
29 Ekim 2026 – Perşembe – Cumhuriyet Bayramı