TÜİK, eylül ayı yurt dışı üretici enflasyonu verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Eylül ayına ait Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,01 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 27,55 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,71 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,19 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 27,72'lik artış

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 27,06 artış, imalatta yüzde 27,72 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 24,54 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,50 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,45 artış, enerjide yüzde 22,76 artış, sermaye mallarında yüzde 26,91 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 2,01 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,49 artış, imalatta yüzde 2,01 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,84 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,41 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,75 artış, enerjide yüzde 3,39 artış, sermaye mallarında yüzde 1,26 artış olarak gerçekleşti.