'Oto dönüşüm dâhisi'nden yapay zeka yorumu

Ardahan’ın Dengeli Köyü’nde geçen çocukluk sonrasında İstanbul’da devam eden bir hayat onunki... Tamirci çırağı olarak başladığı yolculuğunu, zaman içinde kendi atölyesinde büyüterek bugün dev bir şirkete dönüştürmeyi başaran girişimci Erbakan Malkoç, sektörde tasarladığı teknolojik otomobillerle “oto dönüşüm dâhisi' olarak tanımlanıyor.

Otomobiller üzerine 300’e yakın buluşa ve sayısız tasarım tesciline sahip olan Malkoç, Almanya’da ‘En İyi Tasarım’, Amerika’da ise ‘En İyi Teknoloji’ ödüllerini almış bir isim. İstanbul Avcılar’daki 20 bin metrekarelik tesisinde profesyonel ekibiyle birlikte ürettiği otomobiller dünyanın 180 ülkesinden alıcı buluyor. Krallardan dünyaca ünlü sanatçılara, devlet büyüklerinden iş insanlarına kadar farklı kitlelerden pek çok müşterisi var.

Otomobil ve teknoloji dünyasındaki yenilikleri yakından takip eden Dizayn Vip Kurucusu Erbakan Malkoç, sektörde yapay zeka teknolojilerinin yükselişte olduğunu belirterek, "Yapay zeka artık sizin kontrol edebildiğiniz, size danışmanınız gibi hizmetlerde bulunan ve aynı zamanda otomobilde yaşayacağınız bir durumu analiz edip gerekirse sizi doktora kadar götürebilen bir sistem" diyor.

Malkoç, yapay zekanın otomotiv sektörüne etkilerinden elektrikli araçlardaki gelişmelere kadar pek çok konudaki sorularımızı yanıtladı:

Araç güvenliği, sürücü deneyimi, üretim süreçleri ve satış sonrası hizmetler gibi birçok alanda sıklıkla kullanılan yapay zeka çözümlerinin otomobil sektörüne etkileri neler?

Türkiye'de yaklaşık 300 bin kişiye istihdam sağlayan otomotiv dönüşüm sektöründe yapay zeka ağırlıklı olarak kullanılır durumda. Çünkü biz ofisinizi yürüyen bir hale dönüştürüyoruz. Bunu da yapay zeka katkısıyla gerçekleştiriyoruz. Artık otomobilinizin içine girdiğiniz zaman bir şeyleri kendinizin yapmanız gerekmiyor. Yapay zeka asistanınız size hizmet etmeye başlıyor. Yapay zeka asistanı bizi dünyada çok başka bir yere götürecek. DizaynVip olarak yapay zeka teknolojilerini otomotiv endüstrisinde stratejik bir avantaj olarak görüyoruz. Yapay zeka artık sizin kontrol edebildiğiniz, size danışmanınız gibi hizmetlerde bulunan ve aynı zamanda otomobilde yaşayacağınız bir durumu analiz edip gerekirse sizi doktora kadar götürebilen bir sistem. Yapay zeka cansız bir insanın size hizmet etmesi. Bu teknolojilerin doğru kullanımıyla hem ürün kalitesini yükseltmek hem de müşteri memnuniyetini artırmak söz konusu.

Yapay zeka, otomotiv tasarım sürecinde nasıl kullanılıyor ve tasarım sürecini iyileştiriyor mu? Yapay zeka destekli araçlar, trafik yoğunluğunu azaltmaya nasıl yardımcı olabiliyor mu?

Yapay zeka, otomotiv tasarım sürecinde simülasyonlar ve veri analizi yoluyla aerodinamik optimizasyon, malzeme seçimi ve kullanıcı deneyimi iyileştirmeleri gibi alanlarda bize önemli katkılar sağlıyor. Günümüzde büyük veri analizleri sayesinde daha güvenli, verimli ve çevreci araçlar geliştirilmesi mümkün. Yapay zeka destekli araçlar trafik yoğunluğunu azaltmada akıllı trafik yönetimi ve otonom araç teknolojileriyle etkili bir rol oynayacak gibi duruyor.

Siz araç tasarımlarınızda yapay zekadan nasıl yararlanıyorsunuz?

Otomobil sektörü, hem teknoloji hem de tasarım anlamında kendisini en hızlı geliştiren sektörlerin başında geliyor. Kişiselleştirme ve konfora yönelik donanım kazandırma, Türkiye'de de dünyada da gittikçe daha ilgi görüyor. Otomobillerimiz Avrupa’nın en iyileri arasında gösteriliyor. Türk mühendisler ve ustaları tarafından yapılan araçlarımızda, kullandığımız teknoloji ve tasarımı hiçbir otomobil firması kullanmıyor. Dünya otomobillerinin otomobil standartları ne ise aynı sisteme göre çalışıyoruz. Yapay zeka ise günümüzde, ucu bucağı olmayan yeni bir dünyanın kapısını aralıyor. Otomobil sektöründe yansımalarını görmeye başladık ve bu durum daha da ilerleyecek. Yapay zeka ile yönetilen teknoloji geliştirmek kolay bir sorumluluk değil. Yıllardır bu proje üzerinde çalışıyorduk. Ortaya güzel bir iş çıkardık.

Geleceğin otomobilleri konusunda odağınızda neler var?

Otomobillere ruh kazandırıyoruz. İnsanların otomobilleriyle olan bağlarını derinleştirmek, hayatlarını kolaylaştırmak ve onlara daha iyi bir sürüş deneyimi sunmak benim işimin en önemli kısmı. Gelecekte, insanların daha güvenli, çevre dostu ve teknolojiyle entegre bir otomotiv deneyimi yaşamalarını sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz.

3600 adete yakın parça üretip, bunların tamamını otomotiv endüstrisine onaylattırıyoruz. Yapmış olduğumuz iş öncülük gerektiriyor. Müşteri memnuniyeti de çok önemli. Müşteri hayal edemediği noktada tüm kontrolü size bırakıyor.

Elektrikli araçlar gündemdeki konuların başında geliyor. Sizin elektrikli araçlar konusundaki öngörüleriniz neler?

Günümüz otomotiv sektörü, sürekli olarak değişen ve gelişen bir alan. Bu nedenle, gelecekteki odak noktalarımızı belirlerken, yeni teknolojileri ve sürdürülebilirlik konularını dikkate alıyoruz. Özellikle elektrikli ve otonom araç teknolojilerinin hızla ilerlediği bir dönemdeyiz. Bu bağlamda, şirket olarak elektrikli araç teknolojilerine ve yapay zeka üzerine yatırım yapıyoruz. Aynı zamanda, otonom sürüş gibi alanlarda da öncü olmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik ise bizim için temel bir prensip. Çevreye duyarlı malzemeler kullanarak, karbon ayak izimizi azaltmayı ve doğaya daha az zarar veren ürünler sunmayı amaçlıyoruz. Gelecekte, otomotiv sektöründeki trendleri yakından takip ederek, teknolojiyi ve sürdürülebilirliği bir araya getiren yenilikçi çözümler sunmayı planlıyoruz.