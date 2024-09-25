TAİDER, 12. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesine hazırlanıyor

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği, aile işletmelerinin sürdürülebilirliğini ve gelişimini desteklemek amacıyla her yıl düzenlediği Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nin bu yıl 12’cisini gerçekleştirecek. “Gelecekte Kendine Özgü” teması ile düzenlenecek zirve, aile işletmelerinin özgün ve yenilikçi yanlarını ele alacak. Bu tema, aile işletmelerinin köklü geleneklerini ve değerlerini korurken, aynı zamanda hızlı değişen iş dünyasında nasıl yenilikçi ve rekabetçi olabileceklerini anlamaya yönelik bir yol haritası sunacak.

Zirve, bu iki zıt ama birbirini tamamlayan yaklaşımı derinlemesine inceleyecek bir platform olacak. Katılımcılar, aile işletmelerinin tarihsel ve kültürel miraslarına sadık kalarak, bu mirası modern iş stratejileri ve yenilikçi çözümlerle nasıl entegre edebileceklerini keşfedecekler. Ayrıca, bu öze dönüşün nasıl güçlü bir rekabet avantajına dönüşebileceğini ve işletmelerin uzun vadeli sürdürülebilirliğine nasıl katkıda bulunabileceği detaylı bir şekilde ele alınacak. Ürün özgünlüğünün nesiller boyunca nasıl korunabileceği, özgün kadın liderlerin ilham verici hikayeleri ve kurum içi girişimciliği nasıl teşvik edilebileceği konularına değinilecek.

Zirvede geçtiğimiz yıllara göre daha çok yabancı konuşmacı ve misafire yer ayrılacak. 300’ü aşkın katılımcının beklendiği zirveye, Family Business Network’ün diğer ülkelerdeki üyeleri katılım sağlayacak ve Türkiye’nin iş dünyasından önemli isimleri konuşma yapacak.

YOL GÖSTERİCİ ‘KUZEY YILDIZI’ PROGRAMI

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği, işletmelere destek olduğu projeler ve törenlerle adından sıkça söz etmeye devam ediyor. Derneğin, aile şirketlerinin sürdürülebilir iş modelleri geliştirmesinde ve sürdürülebilirlik yolculuklarında onlara destek sağlamak amacıyla başlattığı gelenekselleşen Kuzey Yıldızı Programı, her geçen gün etkisini artırıyor. İş dünyasının önde gelen isimlerinin bir araya geldiği programın yeni dönem başvuruları yakın zamanda açılacak ve katılımcı firmalarla birlikte sürdürülebilirlik odaklı bir yol haritası çizilecek. Şirketler, 6 farklı kategoride çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla değerlendirilecek. 2025 yılında sonuçlanacak program töreninde ödüller sahiplerini bulacak.

5’İNCİ İL TEMSİLCİLİĞİ DENİZLİ’DE AÇILACAK

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği’nin 2024 planları tüm bunlarla sınırlı kalmıyor. Dernek, büyüme hedefleri doğrultusunda 5’inci il temsilciliğini Denizli’de açıyor. İzmir, İstanbul, Bursa ve Ankara’dan sonra Denizli’de faaliyet gösterecek bu yeni temsilcilik, yerel aile işletmeleriyle daha yakın bir ilişki kurarak, derneğin sunduğu hizmetleri ve kaynakları bölgeye taşıyacak. Denizli'deki işletmelerin ihtiyaçlarını belirleyerek, onlara destek olmak ve çeşitli etkinlikler düzenlemek amacıyla faaliyet gösterecek. Aile işletmelerinin sürdürülebilir başarısını desteklemeye yönelik bu adım, TAİDER’in yerel düzeydeki etkisini artırmayı hedefliyor.

FAMILY BUSINESS NETWORK INTERNATIONAL’IN PAYDAŞI

TAİDER’in Türkiye genelinde 278 aile şirketine mensup 900 civarında üyesi var. Bu üyelerinin yarısı 18-40 yaş arasındaki gelecek nesillerden oluşuyor. Kurumsal üyeler arasında Fiba Holding, Yaşar Holding, İnci Holding, Index Grup, Arzum, Kiğılı, Şölen, Arzum gibi alanında söz sahibi gruplar da bulunuyor. Uluslararası platformda aile şirketlerinin oluşturduğu İsviçre merkezli Uluslararası Aile İşletmeleri Ağı (Family Business Network International) Türkiye paydaşı olan TAİDER, 65 ülkede 20 binden fazla aile şirketi üyesinin buluştuğu 5 binden fazla aile şirketinden oluşan FBN’de Türkiye’yi temsil ediyor.

YENİ NESİL AİLE ŞİRKETLERİNE DÖNÜYOR

Türkiye’deki aile şirketlerindeki gelişmeler hakkında bilgiler veren TAİDER Aile İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Olten, yeni nesilde ciddi anlamda aileye dönüş olduğuna dikkat çekiyor ve ekliyor:

"Dönüş oranı yüzde 80’lerin üzerinde. Yurtdışına giden var ama orada da aile şirketinin bir ayağını açıyorlar. Çoğu artık kendi kaynaklarına dönüyor. Üyelerimiz arasında en eskisi 7’nci nesil Isparta’dan Gülsan. Japonya’da 63’üncü neslin olduğu şirketler var. Bizim de en büyük hedefimiz Türkiye’de aile şirketlerinde sürdürülebilirlik.”

Aile anayasalarının da daha esnek hale geldiğini vurgulayan Olten, “Artık aile anayasası için belirli bir şablon yok. Gelinler, damatlar yönetime giremez denmiyor. Her şirketin kendi şartlarına göre aile anayasası hazırlanıyor ve rafa kaldırılmıyor, sürekli revize ediliyor” diyor.

“AİLE OFİSLERİNİN SAYISI ARTMALI”

Dünyada üçüncü neslin ayakta kalma oranının yüzde 5’lerden yüzde 11’lere yükseldiğini de anlatan Olten, şöyle devam ediyor:

“Türkiye’de de durum benzer. Ailelerin birikimlerinin değerlendirilmesi ve verimli yönetilmesi için aile ofisleri var. Aile ofisi, ailenin mali işlerinin şirket işlerinden ayrılmasını kolaylaştıran bir yöntem ve aile bireylerinin şirket dışı yatırımlarını destekleyen bir enstrüman. Aile ofisi; vergi, hukuk, yatırım işlerinin yanı sıra rezervasyon, tatil, eğitim gibi konularda da hizmet verebiliyor. Aile ofisleri, kaynakların yeni nesil enstrümanlarla korunması ya da zenginleştirilmesi amacı ile hem aileye hem de dışarıdan kayak sahiplerine hizmet verebiliyor. Derneğimiz üyelerinden Esas Holding Aile Ofisi, İnci Aile Ofisi gibi iyi örnekler mevcut. Önümüzdeki dönemde dünyayla paralel olarak aile ofislerinin sayısının artmasını ve çalışmalarının gelişmesini öngörüyoruz.”

İŞ İNSANLARI TİYATRO SAHNESİNDE BULUŞUYOR

TAİDER’in ‘Forum Tiyatro’ adı verilen bir oluşumu da var. Toplumsal sorunlara ve işletmelerde yaşanan zorluklara dikkat çekebilmek amacıyla hayata geçirilen ‘Forum Tiyatro’ son olarak “Hal’den ne Hale?” oyununu sahnelemiş bulunuyor. Erdem Eren yönetmenliğindeki oyunda TAİDER Aile İşletmeleri Derneği üyeleri Onur Eren, Neşe Gök, Sevilay Gülcüler, Seçil Beydemir Kaynak, Bengi Şen, Özlem Eren, Mustafa Bayındır, Tuğçe Gülcüler, Rojda Tekinalp, Hatice Tecim ve Gülesin Atalay performanslarını sergilemiş. ‘Forum Tiyatro’nun sanatın gücünü gösteren bir proje olduğuna değinen Olten, “Dünyada ilk ve tek olan projemizi bu yıl Japonya'da Family Business Network Global Zirvesi'nde anlatmak üzere davet aldık ve diğer ülkelere örnek uygulama olarak tanıtmaktan mutluluk duyacağız” diye ekliyor.