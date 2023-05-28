Yepyeni bir konsept sunacak

Tüketici elektroniği pazarının büyüklüğü 2022 finansal yılında 210 milyar TL'ye ulaştı. Büyümenin devam ederek bu yıl pazarın 300 milyar TL'lik bir hacme ulaşacağı öngörülüyor.

Bu alanda faaliyet gösteren şirketlerden MediaMarkt, Türkiye'de de 29 ilde 91 mağaza ve toplamda 230 bin metrekareyi aşan alana sahip.

Ayrıca 3 bin 315 kişiye de istihdam sağlıyor. Yılda 300 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan MediaMarkt Türkiye, 13 ülkede faaliyet gösteren grubun içerisinde en hızlı büyüme gösteren ülke oldu.

Geçen yıldan itibaren şirketin elektronik perakendeciliğinden deneyim elektroniği perakendeciliğine yöneldiğine değinen MediaMarkt Türkiye'nin yeni CEO'su Faruk Kocabaş, "Yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Geçtiğimiz ay Ankara'da mağaza açtık. Önümüzdeki üç aylık dönemde de Alanya, Antalya ve İsparta'da mağazalar açacağız" diyor. Kocabaş, yepyeni bir konseptleri olduğundan da bahsediyor.

İlk 'lighthouse' mağazalarını ekim ayında İstanbul Marmara Park'ta açacaklarını söyleyen Kocabaş, şunları anlatıyor: "Mağazada teknolojiyi tüketicilerle buluşturan deneyim alanları ve markaların en son yeniliklerini sundukları butikler, servis & müşteri hizmetlerine özel alanlar ve müşterilerin daha keyifli vakit geçirebilmeleri için özel bir kafeterya da olacak."

ÇOCUKLARA EĞİTİM DESTEĞİ

Öte yandan şirket, 'Daha İyiye' vizyonuyla dünyayı daha sürdürülebilir kılmak için çalışmalar da yürütüyor. Bu çerçevede TEMA Vakfı aracılığı ile Gaziantep Çınarlı ağaçlandırma sahasında 10 bin fidanlık bir hatıra ormanı oluşturduklarını söyleyen Kocabaş, ayrıca Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile önemli bir projeye de imza attıklarını kaydediyor.

Kocabaş, şöyle konuşuyor: "Üç donanımlı TEGV Ateşböceği Eğitim Tırı oluşturarak, deprem bölgesine göndereceğiz. Eylül ayında başlayacak ve üç yıl devam edecek bu proje kapsamında, ikinci ve sekizinci sınıf aralığındaki 12 bin çocuğun umudu olmayı hedefliyoruz. Deprem bölgesindeki çocukların eğitimine yönelik çalışmalara devam edeceğiz."

