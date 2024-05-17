100 milyon Euro’luk yatırım yapacak

Temelleri 1986 yılında Mehmet Bekir Kutmangil tarafından atılan Kutes; İstanbul Kömür İşletmeleri Maden Sahaları’nda kömür madenciliği faaliyetleri yürütmek üzere kuruldu.

1990 yılında Kutmangil’in yeni bir sektöre yatırım kararı almasıyla birlikte, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde dökümhane yatırımına başlandı ve 1992 yılında ‘Kutes Döküm’ tesisinde ilk döküm gerçekleştirildi. 2016’da ise operasyonları genişletme hedefi belirlendi ve talaşlı imalat alanında yatırım kararı alındı. Bir yıl sonra da ‘Kutes Makine’ tesisi devreye girdi.

Bugün 350’den fazla çalışanıyla, yıllık 50 bin ton döküm kapasitesi ve 100 bin saat işleme kapasiteyle üretim yapan şirket, yenilenebilir enerji yatırımlarının da katkısıyla yıllık döküm üretim kapasitesini 100 bin tonun üzerine, işleme kapasitesini ise 600 bin saate çıkarmayı hedefliyor.

Otomotiv başta olmak üzere dokuz farklı sektöre, 12 kalite sertifikası ile küresel standartlarda çözüm ortağı olarak hizmet verdiklerini belirten Kutes İcra Kurulu Başkanı Ali Esat Kutmangil, “350 çalışanımız var. Son altı yılda 75 milyon Euro değerinde yatırımı tamamlayıp devreye aldık. Önümüzdeki dönemde, döküm ve talaşlı imalat sektörüne yönelik toplamda 100 milyon Euro tutarında bir yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu yatırımın yüzde 30’unu 2026 yılında devreye almayı hedefliyoruz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.