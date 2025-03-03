“125 milyon dolar yatırımla altıncı fabrikayı kuruyoruz”

Temelleri Cevdet İnci tarafından 1952 yılında atılan İnci Holding, bugün ağırlıklı iş kolu otomotiv tedarik sektörünün yanı sıra hizmet, teknoloji ve sosyal sorumluluk alanlarında faaliyet gösteriyor. Özellikle akü ve jant üretimi ile küresel bir tedarikçi haline gelen holdingin bünyesindeki Brezilyalı ortağı Maxion ile birlikte yönettiği Maxion İnci Jant Grubu, Türkiye’de ilk kez hayata geçirilecek bir yatırıma hazırlanıyor.

2024 yılını 450 milyon dolar ciro ile kapatan, üretiminin yüzde 70’ini ihraç eden ve bin 800 kişiye istihdam sağlayan Maxion İnci Jant Grubu, 125 milyon dolar yatırımla kuracağı altıncı fabrika ile dünyada tüm jant çeşitlerini aynı bölgede üreten ilk şirket olacak. Maxion İnci Jant Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim ile grubun yeni fabrika yatırımını ve yeni dönem hedeflerini konuştuk. Sorularımız ve aldığımız yanıtlar şöyle:

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.