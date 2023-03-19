15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor

Uzun vadeli hisse seçimi yaparken sağlıklı bilanço yapısının yanı sıra büyüme potansiyeli, yatırım hikayesi ve cazip çarpanlarıyla öne çıkan hisseler tercih ediliyor.

15 kurum 52 hisse için ‘al’ derken en çok BİM Mağazalar, YKB, Akbank, Coca-Cola İçecek ve T. Şişecam öneriliyor.

Şubat ayını aylık bazda yüzde 5,24 değer kazanımıyla 5.237’den kapatan BİST-100’de mart ayının ilk yarısı itibarıyla yurtdışı kaynaklı dalgalı bir görünüm var.

ABD’de bankalar kaynaklı endişeler yakından takip ediliyor. Bunun yanında Türkiye’de de 14 Mayıs seçim tarihi netleşti. Bu dönemde borsada hisse seçiminin önemi daha da artıyor. Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.