15 milyon euro'luk renovasyon ile yenilendi

Turizm yatırımlarında 2 bin 600 çalışanı ve 4 bin 331 yatak kapasitesi ile hizmet veren Akra Hotels, sektörde 50 yılı aşan bir deneyime sahip. Turizm yatırımlarını Kemer ve Sorgun’daki işletmelerinden sonra 2014 yılında Akra ve Akra V ile ilk kez şehir otelciliğiyle de sürdüren grup, 2015’te ise Akra Fethiye ve 2019’da da Akra Fethiye The Residence’ı da hizmete sunarak toplamda 6 işletmeye ulaşmış bulunuyor. Grubun turizmin yanı sıra Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 12 bin metrekarelik endüstriyel yıkama ve temizleme tesisleri ve var. Tesi,s günlük 80 ton tekstil temizleme kapasitesi ve 300’den fazla çalışanı ile hizmet veriyor. Otellerinde ağırlıklı olarak İngiltere, Orta Doğu ile Rusya, Ukrayna, Kazakistan gibi Bağımsız Devletler Topluluğu’na ait ülkeler ve Batı Avrupa’dan misafir ağırlayan grup, sürdürülebilir turizm çalışmalarıyla da öne çıkıyor. Öyle ki tüm otelleri ISO 5001 Enerji Yönetim Sistemi ve uluslararası düzeydeki ‘Travelife Sürdürülebilirlik Sertifikası’na sahip.

KARBON AYAK İZİNİ AZALTAN PROJELER

Son olarak 15 milyon Euro’ya mal olan bir renovasyon sürecinden geçen ve nisan ayında misafirlerini ağırlamaya başlayan Akra Sorgun’daki sürdürülebilirlik adımlarının meyvelerini verdiği gözleniyor. Bu yöndeki projelerini anlatan Akra Sorgun Genel Müdürü Çağdaş Akkaya, otelde renovasyon ile birlikte karbon ayak izini azaltmaya yönelik sürdürülebilirlik odaklı pek çok yenilik de gerçekleştiğini belirten Akkaya, enerji tasarrufuna büyük katkı sunan akıllı oda sistemleri, odalardaki hareket ve varlık sensörleri, ısıtma sistemi, hidrofor pompaları ve ana klima santrallerindeki frekans invertörlerinin, enerji tasarrufu amaçlı yapılan çalışmalar arasında yer aldığını belirtiyor.

PEYZAJDA KURAKÇIL BİTKİ KULLANILDI

2024 yılı itibariyle devreye alınan ‘Gri Su Geri Kazanım Projesi’nin ise yağmur ve sarf sularının arıtılıp laboratuvar analizleri sonrası bahçe sulamalarında kullanılmasını sağladığına değinen Akkaya, “Evsel atık suları, lavabo, duş ve küvetten kaynaklanarak fosseptik içermeyen gri sular da projeye dahil ediliyor. Proje ile birlikte günde 100 ton, yani yaklaşık yüzde 30 su tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Bahçelerde ciddi oranda su tasarrufu sağlayan ‘Zoysia Japonica’ çim kullanılıyor. Kurakçıl peyzaj ile bahçe gübre kullanımı yüzde 98.4 azaltılıyor. Mutfakta da sıfır atık kapsamında sebze artıkları baharat haline dönüştürülüyor, kök sebze artıkları ise sos yapımında kullanılıyor. Mutfak ürünlerinin yüzde 95’e yakın kısmı da yerel pazardan tedarik ediliyor” diye anlatıyor.

CARRETTA CARETTA’LAR VE KUM ZAMBAKLARI KORUNUYOR

Akra Hotels, sürdürülebilirlik vizyonunun önemli bir parçasını oluşturan, doğayı ve yaşayan tüm canlıları koruma misyonunu doğrultusunda, dünyada nesli tükenmekte olan canlılar arasında yer alan Caretta Caretta’ları korumak amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Akra’nın Fethiye ve Sorgun’daki tesislerinde konaklayan misafirlere de çeşitli bilgilendirmeler yapılıyor. Misafirlere, Caretta Caretta’ların üreme mevsimi olan 1 Mayıs-1 Ekim tarihlerinde, kaplumbağaların yumurtlama alanlarına şezlong taşımamaları, kum kazmak, kumsalda gece ateş veya ışık yakmak gibi canlıları huzursuz edecek eylemlerden kaçınmaları rica ediliyor. Akra Sorgun bünyesinde ayrıca Kum Zambaklarını korumak adına da çalışmalar yapılıyor.