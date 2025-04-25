15 yıldır Antep fıstığı üretimini destekliyor

Teknolojinin hayata etkisi iletişimin gücünü artırırken, merak uyandıran paylaşımlar tüketim sektörünü de etkiliyor. Özellikle geçtiğimiz yılın son çeyreğinde başlayan Dubai çikolatası trendi ve Antep fıstığı kullanımı buna güzel bir örnek. Türkiye’nin en önemli hazinelerinden biri olan Antep fıstığı, bu trendle birlikte hem iç pazarda hem de ihracatta daha çok konuşulur oldu. Antep fıstıklı çikolata denilince akla ilk gelen marka ise Nestle Damak oluyor.

Marka, 92 yıldır Antep fıstığı ve çikolata üzerine ürünler geliştiriyor. Damak’ı ‘çikolata ve fıstığın efsanevi aşkı’ olarak konumlandırdıklarını belirten Nestle Türkiye Çikolata ve Şekerleme Genel Müdürü Esin Birlik Tanık, “Bugün Türkiye’de yaklaşık 50 bin tona yakın tablet çikolata tüketiliyor. Bunun yaklaşık 10 bin tonu ise Antep fıstıklı çikolata. Yani tüketilen her beş tablet çikolatadan biri Antep fıstıklı. Türk tüketicisinin Antep fıstıklı çikolataya olan bu ilgisinin altında, dünyanın ilk Antep fıstıklı çikolatası olma unvanı ile Damak’ın da önemli payı olduğunu düşünüyoruz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.