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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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15 yıldır Antep fıstığı üretimini destekliyor

Sosyal medyanın etkisiyle yenilikler çok hızlı trend haline geliyor ancak aynı hızla da yerlerini yeni trendlere bırakıyor. Bu döngü adeta günümüz dünyasının olağan akışını oluşturuyor.

12 Nisan 2025 | 15:40
15 yıldır Antep fıstığı üretimini destekliyor

Teknolojinin hayata etkisi iletişimin gücünü artırırken, merak uyandıran paylaşımlar tüketim sektörünü de etkiliyor. Özellikle geçtiğimiz yılın son çeyreğinde başlayan Dubai çikolatası trendi ve Antep fıstığı kullanımı buna güzel bir örnek. Türkiye’nin en önemli hazinelerinden biri olan Antep fıstığı, bu trendle birlikte hem iç pazarda hem de ihracatta daha çok konuşulur oldu. Antep fıstıklı çikolata denilince akla ilk gelen marka ise Nestle Damak oluyor. 

Marka, 92 yıldır Antep fıstığı ve çikolata üzerine ürünler geliştiriyor. Damak’ı ‘çikolata ve fıstığın efsanevi aşkı’ olarak konumlandırdıklarını belirten Nestle Türkiye Çikolata ve Şekerleme Genel Müdürü Esin Birlik Tanık, “Bugün Türkiye’de yaklaşık 50 bin tona yakın tablet çikolata tüketiliyor. Bunun yaklaşık 10 bin tonu ise Antep fıstıklı çikolata. Yani tüketilen her beş tablet çikolatadan biri Antep fıstıklı. Türk tüketicisinin Antep fıstıklı çikolataya olan bu ilgisinin altında, dünyanın ilk Antep fıstıklı çikolatası olma unvanı ile Damak’ın da önemli payı olduğunu düşünüyoruz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Dün temettü açıklayan 2 şirket (24 Nisan)
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Mavi Giyim'den temettü teklifi (2025)
TAV'dan bilanço değerlendirmesi
SPK'dan yeni bülten
Borsada bu hafta temettü dağıtan 10 şirket
Aztek Teknoloji, temettü kararını duyurdu
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 100
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 hisse (24 Nisan)
Borsa'da dünkü işlemlerin takası cuma gerçekleşecek
Borsa yarın (23 Nisan) kapalı mı? Borsa İstanbul resim tatil takvimi
21 Nisan borsada gün sonu rakamları
Bir şirketten daha temettü kararı var: 49,78 TL
Mavi Giyim bedelsiz tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
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