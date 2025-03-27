2.5 milyar TL’lik bayramı şekeri pazarının yarısını üstleniyor

Mondelēz International Türkiye, Avrupa Bölgesi’nin en büyük sakız ve şeker tesisi konumundaki Gebze fabrikasında gerçekleştirdiği üretim ile 2025 yılına da güçlü bir giriş yaptı. 2024 yılını 13 milyar TL’nin üzerinde net gelir ile geride bırakan şirket, sakız kategorisinde yüzde 55,3, ferahlatıcı şekerde ise yüzde 43,8’lik pazar payı ile sakız ve ferahlatıcı şeker kategorilerindeki liderliğini korudu.

Orta Asya ve Kafkaslar’dan 10 ülkenin Mondelēz International Türkiye’ye bağlanmasıyla Türkiye operasyonlarını iki kat büyüten şirket, çikolata ve bisküvi kategorilerinde de gerçekleştirdiği büyüme ile pazar payını artırdı. Şirketin toplam istihdam sayısı 4 bine ulaştı. Türkiye’deki 2,5 milyar TL’lik hediyelik ve ikramlık bayram şekeri pazar payının yarısını tek başına oluşturan Mondelēz International Türkiye, bayram geleneğini yaşatan markası Kent ile Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı.

Kent markasıyla bu sene Ramazan Bayramı’na yönelik 9 bin tonluk şeker ürettiklerini belirten Mondelēz International Türkiye ve Avrasya Ülke Müdürü Mehmet Karamollaoğlu, “Kent, Ramazan Bayramı ile özdeşleşen bir marka. Büyük önem verdiğimiz bu döneme yönelik hazırlıklarımızı da yine geçtiğimiz seneden başlatarak tamamladık. Türkiye’nin dört bir yanında bulunan, kasaba pazarları da dahil olmak üzere 10 bin geleneksel satış noktası ile 30 bin modern satış noktasına dağıtıma başladık. ‘Türkiye’nin yarım asırlık bayram şekeri Kent’ ile her zaman olduğu gibi bu sene de bayram geleneğini yaşatmaya devam edeceğiz” diyor.

BU DÖNEMDE 7 BİN KİŞİLİK EK İSTİHDAM SAĞLIYOR

Bayram dönemlerinin ihracat açısından da önem taşıdığını belirten Karamollaoğlu sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Ülkemizin ilk 500 ihracatçısı içerisinde yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Her sene ihracat rakamlarımızı artırıyoruz. Bu anlamda 2025 yılına da hızlı başladık. 3 kıtada 9 ülkeye toplamda 10 tonluk sakız ve şekerleme ihracatını tamamladık. Bayramlar ayrıca istihdam sağlama anlamında da bizim için çok özel bir dönem. Bu sene de Ramazan ve Kurban Bayramı için 7 bin kişilik ek istihdam sağlıyoruz.”

TÜKETİCİLERİN YÜZDE 91’İ BAYRAM ŞEKERİ ALIYOR

Mondelēz International Türkiye’nin, ülkemizde bayram şekeri tercihlerine yönelik paylaştığı verilere göre Türkiye’de toplam bayram şekeri tüketimi 24-26 bin ton seviyesinde bulunuyor. Tüketicilerin yüzde 91’i bayram alışverişleri kapsamında mutlaka bayram şekeri alıyor. Bayram şekeri tüketiminde, kişi başı ortalama 3,42 kg ile Güney Doğu Anadolu Bölgesi ilk sırada yer alıyor. Güney Doğu Anadolu Bölgesi’ni 2,76 kg ile Karadeniz Bölgesi, 2,58 kg ile İç Anadolu Bölgesi, 2,54 kg ile Marmara Bölgesi, 2,44 kg ile Doğu Anadolu Bölgesi, 2 kg ile Akdeniz Bölgesi ve 1,71 kg ile Ege Bölgesi takip ediyor.