2 milyar dolarlık enerji açığı kapatılabilir

Bu yıl 400 milyon Euro ciro hedefleyen Vaillant Group, 2023 yılında Türkiye’de 160 milyon TL yatırım planlıyor. Vaillant Group Türkiye CEO’su Alper Avdel, “Kombiden ısı pompasına geçiş Türkiye’nin enerji açığını 2 milyar dolar azaltabilir. Türkiye ısı pompasında merkez olabilir” diyor.

27 Kasım - 10 Aralık 2022 tarihli sayıdan

Türkiye, 1 milyon adetlik kombi pazarıyla dünyanın bu alandaki en büyük pazarlarından biri. Bu sektörde faaliyet gösteren oyuncuların büyük bölümünün de Türkiye’de üretim tesisi var.

Almanya merkezli Vaillant Group da onlardan biri. Türkiye’de; Vaillant, Demirdöküm ve Protherm olmak üzere üç markası ile faaliyet gösteren grup, Bilecik’teki tesisinde üretim de gerçekleştiriyor. Öte yandan grubun ‘Vaillant International’ adındaki ihracat şirketinin sorumluluğu da Türkiye’de bulunuyor.

Yani Alman iklimlendirme devinin tüm dünyaya yaptığı ihracat Türkiye’den koordine ediliyor. Her yıl Türkiye’de yaklaşık 160 milyon TL civarında yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Vaillant Group Türkiye CEO’su Türkiye CEO’su Alper Avdel, bu yılki ciro hedeflerinin ise yaklaşık 400 milyon Euro olduğunu söylüyor.

Son dönemde gündemde olan yönetmeliklerle öne çıkan ‘ısı pompası’ alanında da iddialı olduklarını dile getiren Avdel, sorularımızı şöyle yanıtlıyor:

Vaillant Group’u anlatır mısınız?

Almanya merkezli Vaillant Group, şofben ve kombinin mucidi. Bir aile şirketi ve 150 yıldır bu işi yapıyor. Şu anda dördüncü ya da beşinci jenerasyon görevde. Vaillant Group Türkiye’de, 2007 yılında köklü Türk markası Demirdöküm’ü satın alarak daha da güçlendi. Şu anda Avrupa ve Türkiye’de alanında iddialı bir şirketiz.

Bugün Vaillant Group’un Türkiye’de; Vaillant, Demirdöküm ve Protherm olmak üzere üç markası var. Türkiye’de bin 600’e yakın çalışanımız bulunuyor. Düzenli yatırım yapan bir şirketiz. Isıtma sektöründe de pazar lideriyiz. Kombi, radyatör, klima, su ısıtıcısı, ısı pompası gibi ürünlerden oluşan geniş bir yelpazemiz var.

Türkiye’deki faaliyetleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Türkiye’de kombi pazarı 1 milyon adetlerde ve Türkiye dünyanın en büyük kombi pazarlarından biri. Belki Avrupa’da sadece İngiltere, Türkiye’yi geçiyor olabilir. Biz de bu pazarda lider konumdaki markalardan biriyiz. Vaillant’ın marka olarak Türkiye’de hiç üretimi yok ama Demirdöküm için üretimimizi Bilecik Bozüyük’teki tesisimizde gerçekleştiriyoruz. Üretimde yüzde 60 – 70 oranında yerli tedarikçilerle çalışıyoruz.

Bir de AR-GE merkezimiz var. Yılda 700 bin adete kadar çıkabilecek bir kapasiteye sahibiz. Almanya’da grubumuzun ‘Vaillant International’ adında bir ihracat firması var. Onun da sorumluluğu Türkiye’de. Grubun tüm dünyaya yaptığı ihracatı buradan koordine ediyoruz. İhracat konusunda Türkiye başarılı olduğu için bu sorumluluk bize verildi.

Türkiye’ye ilişkin yatırım planlarınız ve ciro beklentiniz nedir?

Her yıl Türkiye’de 8 milyon Euro, yanı yaklaşık 160 milyon TL civarında yatırım yapıyoruz. 2023 yılında da benzer rakamlarda yatırım yapmayı planlıyoruz. Türkiye, grubun yatırımlarının en fazla olacağı ülke. Bu yılki ciro hedefimiz yaklaşık 400 milyon Euro.

Bugün sektörde öne çıkan başlıklar neler?

Sektördeki teknolojik değişim içinde ısı pompaları öne çıkıyor. İç ünitesi bir kombi, dış ünitesi bir klima gibi. Verimlilikte ise dört kat daha verimli. Tüketici ısı pompasını kombisine bağlayarak hibrit olarak kullanabiliyor. Tek başına da ısı pompası kullanabiliyor. Türkiye'nin çok soğuk olmayan bölgelerinde sadece ısı pompası var.

Bu ürün ile ısıtma, soğutma ve sıcak su kullanmak mümkün. Ancak şu anda bir kombi ile ısı pompası arasında 1'e 10 oranında kurulum maliyetinde fiyat farkı var. Bu teknolojinin biraz daha gelişip satın alınabilir olması lazım. Vaillant Group olarak ısı pompasına öncelik veriyoruz. 700 kata yakın daha çevreci bir ısı pompasını piyasaya sürdük.

Enerji krizi ile birlikte Avrupa'da ısı pompasına ilgi arttı mı?

Evet, enerji krizi şu anda Avrupa'da ısı pompası satışlarını çok artırdı. Öyle ki Avrupa'da ısı pompası pazarı 1 milyon adete geldi. Son beş yıl içerisinde her yıl yüzde 25 büyüdü bu alan. 1 milyon adetlik kombi pazarının olduğu Türkiye'de ise ısı pompası pazarı henüz 13 bin adetlerde. Bu çok düşük bir oran ama mutlaka gelişecek. Şu anda pazar çok küçük olduğu için büyük üretici yok. Herkes pazarın seyrini takip ediyor. Şirketler ısı pompası teknolojisi ve AR-GE'sine yatırım yapıyor.

Türkiye'de ısı pompası kullanımı ile ilgili nasıl çalışmalar yapıyorsunuz?

Bu alanda önümüzdeki 3-5 yılda ciddi büyüme bekliyoruz. Gelecek vaat eden bir ürün olarak görüyoruz. Şu anda doğal gazın gelmediği sahil bölgelerinde ve daha ılıman olan şehirlerde büyüyor. Aslında ısı pompası enerjide dışa bağımlı olan ülkemiz için kritik öneme sahip.

Şu anda Türkiye'de satılan 1 milyon adetlik klimanın ısı pompasına çevrilmesi halinde Türkiye'nin enerji açığına 2 milyar dolar katkı sağlanabileceğini söylemek yanlış olmaz. Bu ürünün cazip hale getirilmesi gerekiyor.

Peki sizce bu kritik öneme sahip olan üründe Türkiye bir üs olabilir mi?

Kombide oyuncuların büyük bölümünün üretim tesisi Türkiye'de. Isı pompası alanında da böyle olacağını düşünüyoruz. Üretim maliyetleri ve lojistik avantajı nedeniyle Türkiye ısı pompasında merkez olabilir.



“GELECEK YEŞİL HİDROJENDE”

“Yeşil hidrojen de geleceğin teknolojilerinden biri. Vaillant olarak hidrojen ile çalışan ürünümüz var. Ancak Türkiye’de hidrojen yok. Bu ürünlerin de zaman içinde ritminin artacağını düşünüyoruz.

İngiltere bu alanda ciddi çalışmalar yürütüyor. 3- 5 yılda hidrojen kullanım oranı yüzde 50-60’ları bulur. Çünkü var olan kombi teknolojisinin hidrojene adapte edilmesi durumu olacak. O nedenle büyüme hızlı olacak.”

