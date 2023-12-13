2022’nin ihracat rekoru Kahramanmaraş’tan geldi

Anadolu 500 araştırmasında Kahramanmaraşlı İSKUR Tekstil, Anadolu’da ihracatını en çok artıran şirket oldu. Şirket, 2021’de 9,5 milyon dolar ihracatını yüzde 920’lik artışla 2022’de 97 milyon dolara yükselterek, listede liderlik koltuğuna oturdu.

Ekonomist Dergisi’nin her yıl yaptığı Anadolu 500 araştırması 2022 sonuçlarına göre, Kahramanmaraş merkezli İSKUR Tekstil yüzde 920’lik artışla Anadolu’da ihracatını en çok artıran şirket oldu.

Şirket, 2021’de 9,5 milyon dolar ihracatını 2022’de 97 milyon dolara yükselterek, Anadolu 500 araştırmasında Anadolu’da “İhracatını En Çok Artıran Şirket” ödülünü almaya hak kazandı.

1990 yılında Abdulkadir Kurtul tarafından Kahramanmaraş’ta kurulan ve kısa zamanda üretim, sanayi ve enerji sektörlerinde iddialı bir konumda bulunan İSKUR’un Türkiye’nin en büyük 500 firması arasında birden çok şirketleri ile yer alıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.