2023’te 50 yeni şube açacak

Asıl mesleği avukatlık olan Sertaç Yalçın'ın kurduğu Arabica Coffee House, 40'a yakın şehirde 100 şubeye ulaştı. Yıl sonuna kadar 20, 2023'te ise en az 50 yeni şube daha açacaklarını söyleyen Yalçın, "Bu yıl 110 milyon TL, 2023'te ise 230 milyon TL ciroya ulaşmayı hedefliyoruz" diyor.

27 Kasım - 10 Aralık 2022 tarihli sayıdan



Asıl mesleği avukatlık olan Sertaç Yalçın aynı zamanda bir girişimci. Üniversite yıllarında hem okuyup hem çalıştığı dönemlerde kahve ve baristalıkla tanışıyor. Bu süreçte kendini geliştirmeye çalışırken kahve onun için çok keyifli bir hobi haline geliyor. 2014 yılında gelindiğinde ise bu hobisi işe dönüşüyor.

2014 yılında Arabica Coffee House'un ilk şubesi Ankara'da Tepe Pri-me'da açıyor. Bugün gelinen noktada ise 100 şubeye ulaşılmış durumda. Şu anda şantiyesi devam eden 30 şubenin daha yakında zincire dahil olacağını söyleyen Sertaç Yalçın, "Bunların 20 tanesini yıl sonuna kadar açmayı planlıyoruz.

Ankara, İstanbul, Konya ve Antalya başta olmak üzere tüm Anadolu illerinin de içinde olduğu 40'a yakın şehirde şubemiz var. Bunun dışında Ukrayna'da da şubemiz bulunuyor. Yakında Irak'ta da şubemiz açılacak" diyor.

2023'TE İKİ KAT BÜYÜYECEK

Şubelerini hem kendisi açan hem de franchise vererek büyüme stratejisi izleyen Arabica Coffee House, franchise verme konusunda oldukça seçici davranıyor. Doğru yatırımcıları destekleyerek büyümelerini sağlamayı amaçlıyor. Yaklaşık bin kişiye istihdam sağlayan şirket, 2023'te bu sayıyı bin 500'e çıkarmayı planlıyor.

Geçen yıl 53 milyon TL ciroya ulaştıklarını bu yıl ise 110 milyon TL ciro hedeflediklerini söyleyen Sertaç Yalçın, "2023'te 230 milyon TL ciroya ulaşmayı planlıyoruz. 2023 yılında minimum yeni 50 yeni şube açmayı planlıyoruz. Büyümemizi İstanbul ve İzmir merkezli olarak Ege Bölgesi'nde yoğunlaştırmayı planlıyoruz" diye ekliyor.

İKİNCİ TESİS YATIRIMI

Arabica Coffee House'un Ankara Organize Sanayi Bölgesi'nde kahve kavurma tesisinin yanı sıra lojistik üssü de var. Önümüzdeki dönemde ise yaklaşık 50 milyon TL'lik yatırımla gıda üretim tesisi yatırımına da soyunacaklarından bahseden Sertaç Yalçın, bunun ikinci fabrika yatırımları olacağını söylüyor ve ekliyor: "Ankara ASO2'de almış olduğumuz yaklaşık 22 dönüm arazi üzerine kampüsümüzü kurarak tüm birimlerimizi birleştirmek ve yeni yatırımlarımızı da burada konumlandırmak istiyoruz.

Sivrihisar Bölgesi'nde de yaklaşık 30 dönümlük bir arazi aldık, buraya güneş enerjisi santrali yatırımı yaparak hem kendi şubelerimizin enerji ihtiyacımızı karşılayacağız hem de enerji fazlasını trafoya satış şeklinde değerlendireceğiz."

Gelecek beş yıllık süreçte dışa bağımlılığını yüzde 20 ve altına indirmeyi hedefleyen şirket, bugün üretmeyip dışardan tedarik ettiği şurup, sos ve toz gruplarını, karton ve plastik bardakları kendi üretmeyi planlıyor.

YURTDIŞI AÇILIMI HIZLANACAK



Arabica Coffee House, yurtdışı büyümesine yeni başladı. Şimdilik sadece Ukrayna'da var. Ancak Irak'ta da şubeleşmeye başlıyor. Sertaç Yalçın markanın öncelikli hedefinin Ukrayna, Rusya, Balkanlar başta olmak üzere Türki Cumhuriyetler, Orta Asya ve bazı Ortadoğu ülkelerinde şubeleşmek olduğunu söylüyor. Yalçın, "Avrupa ve ABD'ye daha sonra açılım planlıyoruz. Avrupa coğrafyasında ise önceliği İngiltere ve Almanya'ya vereceğiz" diyor.