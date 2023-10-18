2023’ü üç kat büyüme ile kapatacak

Temelleri 10 yıl önce genç girişimci Selen Yorgun Tavit tarafından atılan kozmetik markası URBAN Care, şehirli kadınlara yönelik pratik ve etkili çözümler sunmak hedefiyle yola çıktı.

Doğaya, hayvana saygılı ve vegan olmasıyla dikkatleri üzerine çeken marka, yeni nesil pazarlama araçlarını kullanarak büyüdü. Bugün gelinen noktada 96 üründen oluşan yelpazesiyle, saç bakım kategorisinde yüzde 24'lük pazar payına ulaşmış durumda.

Yurt içinde farklı kanallarda yaklaşık 40 bin noktaya, yurt dışında ise dört kıtada yaklaşık 3000 satış noktasına ulaştıklarını söyleyen Selen Kozmetik CEO'su Selen Sorgun Tavit, bugün yüzde 5 seviyesinde olan ihracat payını kısa vadede yüzde 30'a çıkarmayı hedeflediklerini belirtiyor.

Bugün itibarıyla 20'yi aşkın ülkeye ihracat yapan marka, saçın ardından bir süre önce vücut bakım ürünlerini de portföyüne eklemiş bulunuyor.

YETENEKLİ GENÇLERE DESTEK OLACAK

Bugün 20 milyon adetlik üretim yapan şirket, gelecek yıl bunu ikiye katlamayı planlıyor. Fonlardan sık sık ortaklık teklifi alan marka, şu an için böyle bir ortaklık planlamıyor.

Geçen yılı 511 milyon TL'lik ciro ile kapatan şirketin bu yılki ciro hedefi ise 1,5 milyar TL. Şu anda hedeflerinin yüzde 70'ini tamamladıklarını belirten Tavit, şunları anlatıyor: "Markamı 25 yaşındayken kurdum. Ekimde 10'uncu yılımızı kutlayacağız.

Bu yıl üç kat gibi agresif bir büyüme hedefi koyduk. 2023'te 70 milyon TL'nin üzerinde bir yatırım gerçekleştirmiş olacağız. En büyük yatırım ise pazarlama alanında geldi. Markamızın 10'uncu yılında 'Bağlarımızla Güçlüyüz' diyerek yoğun ilgi gören bir reklam kampanyasına imza attık.

Bu kampanya bizde yeni bir hareket başlatma isteği uyandırdı. Bir platform kurarak gençleri desteklemeye karar verdik. Yıl sonundan itibaren genç dansçıları destekleyeceğiz. İlerleyen yıllarda farklı alanlardaki yetenekli gençlere de destek olacağız."

2024'te sürdürülebilirlikte yeni adımlar atacaklarına da değinen Tavit, "Ambalajlarımızın yıl sonuna kadar minimum yüzde 20 dönüştürülmüş malzeme ile üretilmesi ve ürün kolilerinde de dönüştürülmüş ambalaja geçmek kısa vadeli hedeflerimizden. Kadın istihdamına da çok önem veriyoruz. Yönetim kadromuzun yüzde 95'i kadın" diye ekliyor.

