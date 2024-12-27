2025’te risk ve fırsat bir arada

Son yıllarda anti-damping uygulamaları ile zor süreçlerden geçen demir-çelik sektörü, buna rağmen 2024 yılını büyümeyle kapatıyor. Deprem ve yurt dışı talebindeki daralma gibi nedenlerle 2023 yılında küçülen sektör, bu yıl ise henüz 10 ayda 31 milyon tonluk üretim ve 11 milyon tonu aşan bir ihracatla geçen yılı geride bıraktı. Bu yılı 37 milyon ton üretimle kapatması beklenen sektörde, 2025 yılı için yapılan öngörüler ise belirsizliğe işaret ediyor.

SURİYE İÇİN KAYNAK TAHSİSİ KOLAY OLMAYACAK

İlk başkanlık döneminde ticarette vergi duvarlarını yükselten Trump’ın ikinci döneminde atacağı adımlar merakla bekleniyor. Öte yandan Suriye’de henüz siyasi istikrarın tesis edilememesi ülkede yeniden inşa sürecine dair beklentileri de etkiliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.