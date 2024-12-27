ARA
DOLAR
35,22
0,18%
DOLAR
EURO
36,77
0,05%
EURO
GRAM ALTIN
2962,95
-0,50%
GRAM ALTIN
BIST 100
10034,42
0,86%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Sibel Atik
Sibel Atik




Diğer Yazıları

2025’te risk ve fırsat bir arada

Bu yıl 37 milyon ton üretim gerçekleştiren çelik sektörü, yılı büyümeyle kapatıyor. 2025’te 42 milyon ton üretim planlayan sektörün başarısında, Trump’ın ikinci döneminde atacağı adımlar ve Suriye’de yeniden inşa döneminin nasıl şekilleneceği belirleyici olacak.

27 Aralık 2024 | 15:23
2025’te risk ve fırsat bir arada

Son yıllarda anti-damping uygulamaları ile zor süreçlerden geçen demir-çelik sektörü, buna rağmen 2024 yılını büyümeyle kapatıyor. Deprem ve yurt dışı talebindeki daralma gibi nedenlerle 2023 yılında küçülen sektör, bu yıl ise henüz 10 ayda 31 milyon tonluk üretim ve 11 milyon tonu aşan bir ihracatla geçen yılı geride bıraktı. Bu yılı 37 milyon ton üretimle kapatması beklenen sektörde, 2025 yılı için yapılan öngörüler ise belirsizliğe işaret ediyor.

SURİYE İÇİN KAYNAK TAHSİSİ KOLAY OLMAYACAK

İlk başkanlık döneminde ticarette vergi duvarlarını yükselten Trump’ın ikinci döneminde atacağı adımlar merakla bekleniyor. Öte yandan Suriye’de henüz siyasi istikrarın tesis edilememesi ülkede yeniden inşa sürecine dair beklentileri de etkiliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Sibel Atik
Sibel Atik




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 2962,95 -0,5%
  • ALTIN ONS 2616,47 -0,68%
  • BIST 100 10034,42 0,86%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,784 -0,117%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,44001 -0,08812%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 102,7 2,844%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,2216 0,1768%
  • EURO/DOLAR 1,0431 0,0984%
  • EURO/TURK LIRASI 36,7725 0,0543%
  • STERLIN/DOLAR 1,25612 0,26341%
Borsa Haberleri
SPK ceza yağdırdı: Suç duyurusu, para cezası, işlem yasağı...
Anadolu Efes üst yönetimdeki değişiklikleri duyurdu
Galatasaray'dan (GSRAY) bedelli açıklaması
Gülermak’ın halka arz başvurusu onaylandı
SPK bülteni: 2 yeni halk arz, 3 sermaye artırımı onayı var
SPK'dan Galatasaray'a (GSRAY) onay geldi
Faiz kararında hangi mesajlar var? Piyasaları, borsayı nasıl etkiler? l Uzmanlar yorumladı
Şişecam ABD hamlesini duyurdu: Ciner Grubu'ndan satın aldı
Tekstil şirketinden yüzde 150 bedelsiz kararı
BIST 30 şirketlerinin 'iklim karnesi' açıklandı
Çimento şirketi kar payı avansı ödeme kararı aldı
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var: 6,95 TL
Bu hafta temettü dağıtan 5 şirket
25 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gözler faiz kararında
Armada Gıda'nın halka arzında talep toplama başladı
GERİ
İLERİ
SPK ceza yağdırdı: Suç duyurusu, para cezası, işlem yasağı...
Anadolu Efes üst yönetimdeki değişiklikleri duyurdu
Galatasaray'dan (GSRAY) bedelli açıklaması
Gülermak’ın halka arz başvurusu onaylandı
SPK bülteni: 2 yeni halk arz, 3 sermaye artırımı onayı var
SPK'dan Galatasaray'a (GSRAY) onay geldi
Faiz kararında hangi mesajlar var? Piyasaları, borsayı nasıl etkiler? l Uzmanlar yorumladı
Şişecam ABD hamlesini duyurdu: Ciner Grubu'ndan satın aldı
Tekstil şirketinden yüzde 150 bedelsiz kararı
BIST 30 şirketlerinin 'iklim karnesi' açıklandı
Çimento şirketi kar payı avansı ödeme kararı aldı
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var: 6,95 TL
Bu hafta temettü dağıtan 5 şirket
25 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gözler faiz kararında
Armada Gıda'nın halka arzında talep toplama başladı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL