Kendi servetini kendisi yapanların 15 ortak özelliği

Başarı bir gecede gelmez. Kendi kendini yetiştirmiş tüm milyonerlerin bir yerden başlaması gerekiyordu. Thomas Corley 177 kendi kendini yetiştirmiş milyonerin günlük alışkanlıklarını beş yıl boyunca araştırdı.

Business Insider'da yer alan habere göre; işte kendi kendini yetiştirmiş milyonerlerin bugün geliştirmeye başlayabileceğiniz bazı "zengin alışkanlıkları"...