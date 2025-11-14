Kendi servetini kendisi yapanların 15 ortak özelliği

Başarı bir gecede gelmez. Kendi kendini yetiştirmiş tüm milyonerlerin bir yerden başlaması gerekiyordu. Thomas Corley 177 kendi kendini yetiştirmiş milyonerin günlük alışkanlıklarını beş yıl boyunca araştırdı.
Business Insider'da yer alan habere göre; işte kendi kendini yetiştirmiş milyonerlerin bugün geliştirmeye başlayabileceğiniz bazı "zengin alışkanlıkları"...
1 Tutarlı bir şekilde okurlar
Zenginler eğlenmektense eğitim almayı tercih ediyor . Corley'nin yazdığı gibi, "Zenginlerin yüzde 88'i her gün otuz dakika veya daha fazla zamanını kendini eğitmeye veya kendini geliştirmeye ayırıyor... Çoğu eğlence için okumuyordu... Zenginler bilgi edinmek veya bilgiyi korumak için okuyordu."
2 Spor yapıyorlar
Corley, "Zenginlerin yüzde yetmiş altısı her gün 30 dakika veya daha fazla aerobik egzersiz yapıyor" diyor. Aerobik egzersiz, koşu, yürüyüş veya bisiklet gibi kardiyo egzersizlerini içerir.
3 Başarılı insanlarla takılırlar
Corley, "Sık sık görüştüğünüz kişiler kadar başarılısınızdır," diye yazıyor. " Zenginler her zaman hedef odaklı, iyimser, coşkulu ve genel olarak olumlu bir zihinsel bakış açısına sahip bireyleri ararlar."
4 Kendi amaçlarının peşindeler
Corley, zengin insanların hedeflere ulaşma konusunda "takıntılı" olduklarını buldu.
5 Sabah erken kalkarlar
Corley'nin araştırmasında kendi kendini yetiştirmiş milyonerlerin neredeyse %50'si iş günü başlamadan en az üç saat önce uyanıyordu.
6 Birden fazla gelir kaynakları var
Corley, "Kendi kendini yetiştirmiş milyonerler tek bir gelir kaynağına bağlı kalmıyorlar" diyor.
7 Mentorlarını bulup onlarla iletişime geçiyorlar
Corley, "Bir akıl hocası bulmak sizi servet biriktirme yolunda hızlandırır" diye yazıyor.
8 Onlar olumlular
Corley, "Uzun vadeli başarı ancak olumlu bir zihinsel bakış açısına sahip olduğunuzda mümkündür," diyor. "Araştırmalarıma göre, pozitiflik tüm kendi kendini yetiştirmiş milyonerlerin ayırt edici özelliğiydi."
9 Sürünün peşinden gitmiyorlar
"Topluma uyum sağlamayı, sürünün bir parçası olmayı o kadar çok isteriz ki, kalabalığın arasından sıyrılmamak için neredeyse her şeyi yaparız," diye yazıyor Corley. Ancak "çoğu insanın asla başarıya ulaşamamasının nedeni, sürüden ayrılamamaktır."
10 Onlarda güzel görgü kuralları vardır
Corley, "Kendi kendini yetiştirmiş milyonerler, başarılı olmak istiyorsanız sizin de ustalaşmanız gereken bazı görgü kurallarında ustalaşmıştır" diye yazıyor.
11 Başkalarının başarılı olmasına yardımcı olurlar
Corley, "Başarı odaklı diğer insanların hedeflerine ve hayallerine ulaşmalarına yardımcı olmak, sizin de başarılı olmanıza yardımcı olur," diye yazıyor. " Başarı odaklı insanlardan oluşan bir ekip olmadan kimse başarıya ulaşamaz . Ekibinizi oluşturmanın en iyi yolu, önce diğer başarı odaklı insanlara yardım teklif etmektir."
12 Günde 15 ila 30 dakikayı sadece düşünmeye ayırıyorlar
Corley, "Düşünmek başarılarının anahtarıdır," diyor. Zenginler genellikle yalnız başlarına, sabahları ve her gün en az 15 dakika düşünürler.
13 Geri bildirim ararlar
Corley, "Eleştiri korkusu, başkalarından geri bildirim almamamızın sebebidir," diye yazıyor. "Ancak geri bildirim, neyin işe yarayıp neyin yaramadığını öğrenmek için olmazsa olmazdır. Geri bildirim, doğru yolda olup olmadığınızı anlamanıza yardımcı olur. Geri bildirim eleştirisi, ister iyi ister kötü olsun, öğrenme ve gelişim için çok önemli bir unsurdur."
14 İstediklerini istiyorlar
İstediğimiz şeyi istemek konusunda bir korku vardır. Corley, "İstediğimiz şeyi istememizi engelleyen şey, reddedilme korkusu ve zorunluluk korkusudur," diye yazıyor. "Hayatta başarılı olmak istiyorsanız, bu korkuların üstesinden gelmeli ve biri evet diyene kadar istemeye devam etmelisiniz."