  AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için Güz Dönemi Ara Sınavları (Vizeler) tamamlanmış olup, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanıldı. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı


Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 Güz Dönemi Ara Sınavları (Vizeler) tamamlanmış ve öğrenciler şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. 

AÖF Vize Sonuçları Beklenen Açıklanma Tarihi

SüreçDetay
Sınav Uygulama Tarihleri6 - 7 Aralık 2025
Beklenen Açıklanma TarihiSınav tarihinden yaklaşık 15 gün sonra olması beklendiğinden, sonuçların en geç 21 Aralık 2025 Pazar gününe kadar açıklanması beklenmektedir.
Sorgulama KanallarıSonuçlar, öğrencilerin adreslerine postalanmayacak olup, aşağıdaki dijital kanallar üzerinden öğrenilebilecektir:

 

Sonuç Sorgulama Adresleri:

Anadolu Mobil Uygulaması

aosogrenci.anadolu.edu.tr (AÖF Öğrenci Otomasyonu)

Öğrenciler, 21 Aralık 2025 tarihine kadar sonuçların açıklanması için bu kanalları düzenli olarak kontrol etmelidir.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) için 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı sınav takvimi netleşmiştir. Bu takvim, öğrencilerin yıl boyunca katılacağı tüm sınavların tarihlerini kapsamaktadır:

 AÖF Sınav Takvimi (2025-2026)

Sınav TürüSınav TarihleriDurum
Güz Dönemi Ara Sınavı06 - 07 Aralık 2025Tamamlandı
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Final)17 - 18 Ocak 2026Yaklaşan Sınav
Bahar Dönemi Ara Sınavı (Vize)04 - 05 Nisan 2026 
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Final)09 - 10 Mayıs 2026 
Yaz Okulu Sınavı22 Ağustos 2026 

Şu anda Güz Dönemi Ara Sınavı sonuçlarının en geç 21 Aralık 2025'e kadar açıklanması beklenmektedir. Önünüzdeki en önemli sınav ise 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak olan Güz Dönemi Dönem Sonu (Final) Sınavı'dır.
