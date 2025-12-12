AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) için 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı sınav takvimi netleşmiştir. Bu takvim, öğrencilerin yıl boyunca katılacağı tüm sınavların tarihlerini kapsamaktadır:

AÖF Sınav Takvimi (2025-2026)

Sınav Türü Sınav Tarihleri Durum Güz Dönemi Ara Sınavı 06 - 07 Aralık 2025 Tamamlandı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Final) 17 - 18 Ocak 2026 Yaklaşan Sınav Bahar Dönemi Ara Sınavı (Vize) 04 - 05 Nisan 2026 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Final) 09 - 10 Mayıs 2026 Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026

Şu anda Güz Dönemi Ara Sınavı sonuçlarının en geç 21 Aralık 2025'e kadar açıklanması beklenmektedir. Önünüzdeki en önemli sınav ise 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak olan Güz Dönemi Dönem Sonu (Final) Sınavı'dır.