AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 Güz Dönemi Ara Sınavları (Vizeler) tamamlanmış ve öğrenciler şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor.
1 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
AÖF Vize Sonuçları Beklenen Açıklanma Tarihi
|Süreç
|Detay
|Sınav Uygulama Tarihleri
|6 - 7 Aralık 2025
|Beklenen Açıklanma Tarihi
|Sınav tarihinden yaklaşık 15 gün sonra olması beklendiğinden, sonuçların en geç 21 Aralık 2025 Pazar gününe kadar açıklanması beklenmektedir.
|Sorgulama Kanalları
|Sonuçlar, öğrencilerin adreslerine postalanmayacak olup, aşağıdaki dijital kanallar üzerinden öğrenilebilecektir:
Sonuç Sorgulama Adresleri:
Anadolu Mobil Uygulaması
aosogrenci.anadolu.edu.tr (AÖF Öğrenci Otomasyonu)
Öğrenciler, 21 Aralık 2025 tarihine kadar sonuçların açıklanması için bu kanalları düzenli olarak kontrol etmelidir.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) için 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı sınav takvimi netleşmiştir. Bu takvim, öğrencilerin yıl boyunca katılacağı tüm sınavların tarihlerini kapsamaktadır:
AÖF Sınav Takvimi (2025-2026)
|Sınav Türü
|Sınav Tarihleri
|Durum
|Güz Dönemi Ara Sınavı
|06 - 07 Aralık 2025
|Tamamlandı
|Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Final)
|17 - 18 Ocak 2026
|Yaklaşan Sınav
|Bahar Dönemi Ara Sınavı (Vize)
|04 - 05 Nisan 2026
|Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Final)
|09 - 10 Mayıs 2026
|Yaz Okulu Sınavı
|22 Ağustos 2026
Şu anda Güz Dönemi Ara Sınavı sonuçlarının en geç 21 Aralık 2025'e kadar açıklanması beklenmektedir. Önünüzdeki en önemli sınav ise 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak olan Güz Dönemi Dönem Sonu (Final) Sınavı'dır.