İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? 2025-2026 İBB üniversite burs sonuçları sorgulama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan üniversite öğrencileri eğitim desteği için başvuru süreci tamamlanmış olup, 13 Aralık itibarıyla öğrencilerin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Başvurularını yapan binlerce öğrenci, sonuçların ne zaman açıklanacağını ve desteği almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmeyi bekliyor.