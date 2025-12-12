ARA
  İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? 2025-2026 İBB üniversite burs sonuçları sorgulama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan eğitim desteği için 2025-2026 dönemi başvuru süreci tamamlandı. Peki İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? 2025-2026 İBB üniversite burs sonuçları sorgulama


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan üniversite öğrencileri eğitim desteği için başvuru süreci tamamlanmış olup, 13 Aralık itibarıyla öğrencilerin heyecanlı bekleyişi devam ediyor.  Başvurularını yapan binlerce öğrenci, sonuçların ne zaman açıklanacağını ve desteği almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmeyi bekliyor. 

1 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?

İBB Eğitim Desteği Sonuçları Durumu

SüreçDetay
Resmi Açıklama DurumuBelirttiğiniz gibi, henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Beklenen TarihBaşvuruların değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, sonuçların Aralık ayının son haftasında (2025) açıklanması beklenmektedir.
Duyuru KanalıGenç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.

 

İBB Eğitim Desteği Ödeme Takvimi Beklentisi

DönemDetay
Sonuç Açıklanma BeklentisiAralık 2025'in son haftası.
Geçmiş Dönem (2024-2025)İlk taksit ödemesi 7 Ocak'ta yatmaya başlamıştı.
2025-2026 Ödeme ÖngörüsüGeçmiş yıl takvimi göz önüne alındığında, bu seneki ödemelerin de sonuçların açıklanmasını takiben Ocak 2026 ayı içerisinde yapılmaya başlanması öngörülmektedir.

İBB Genç Üniversiteli Burs Miktarı (2025-2026)

DönemBurs MiktarıDesteklenen Öğrenci Sayısı
2024 (Geçen Yıl)15.000 TL100.000 öğrenci
2025-2026 (Bu Yıl)20.000 TL(Desteklenecek öğrenci sayısı için resmi duyuru beklenmektedir.)

Buna göre, 2025-2026 eğitim yılında İBB burs miktarı, geçen yıla göre artırılarak 20.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu destek, hak kazanan öğrencilere belirlenen taksitler halinde ödenmektedir.
