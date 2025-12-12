İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? 2025-2026 İBB üniversite burs sonuçları sorgulama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan üniversite öğrencileri eğitim desteği için başvuru süreci tamamlanmış olup, 13 Aralık itibarıyla öğrencilerin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Başvurularını yapan binlerce öğrenci, sonuçların ne zaman açıklanacağını ve desteği almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmeyi bekliyor.
1 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?
İBB Eğitim Desteği Sonuçları Durumu
|Süreç
|Detay
|Resmi Açıklama Durumu
|Belirttiğiniz gibi, henüz resmi bir açıklama gelmedi.
|Beklenen Tarih
|Başvuruların değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, sonuçların Aralık ayının son haftasında (2025) açıklanması beklenmektedir.
|Duyuru Kanalı
|Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.
İBB Eğitim Desteği Ödeme Takvimi Beklentisi
|Dönem
|Detay
|Sonuç Açıklanma Beklentisi
|Aralık 2025'in son haftası.
|Geçmiş Dönem (2024-2025)
|İlk taksit ödemesi 7 Ocak'ta yatmaya başlamıştı.
|2025-2026 Ödeme Öngörüsü
|Geçmiş yıl takvimi göz önüne alındığında, bu seneki ödemelerin de sonuçların açıklanmasını takiben Ocak 2026 ayı içerisinde yapılmaya başlanması öngörülmektedir.
İBB Genç Üniversiteli Burs Miktarı (2025-2026)
|Dönem
|Burs Miktarı
|Desteklenen Öğrenci Sayısı
|2024 (Geçen Yıl)
|15.000 TL
|100.000 öğrenci
|2025-2026 (Bu Yıl)
|20.000 TL
|(Desteklenecek öğrenci sayısı için resmi duyuru beklenmektedir.)
Buna göre, 2025-2026 eğitim yılında İBB burs miktarı, geçen yıla göre artırılarak 20.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu destek, hak kazanan öğrencilere belirlenen taksitler halinde ödenmektedir.