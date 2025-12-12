Çakmak Barajı devreye alındı: 520 bin dekar arazi suya kavuşacak

Edirne'de son 2 yıldır ciddi kuraklık yaşandığını hatırlatan Sezer, buna rağmen alınan tedbirlerle çiftçinin bu süreci az zararla atlattığını ifade etti. Sulama altyapısında yapılan yapısal değişikliklere de değinen Vali Sezer, Hamzadere Sulama Birliği'nin tüm şehre hizmet verecek şekilde yeniden düzenlendiğini, birliğin adının Edirne Sulama Birliği olarak değiştirildiğini ve yönetim merkezinin Uzunköprü'ye taşındığını aktardı.

Ayrıca pompaj tesislerinin otomasyon sistemine bağlandığını ve bugün itibarıyla su basma işleminin yeniden başlatıldığını belirten Vali Sezer, "75 milyon metreküplük su transferi oldukça maliyetli bir süreç olmasına rağmen, üreticinin suya ulaşımını kolaylaştırmak için bu yükü devlet olarak üstleniyoruz" dedi.

Baraja su aktarımında kullanılan pompaların enerji ihtiyacını güneş enerjisiyle karşılayacak GES projesinin de 2026 yılı yatırım programına alındığını açıklayan Sezer, böylece hem maliyetlerin düşürülmesi hem de daha çevreci bir sistem oluşturulmasının hedeflendiğini ifade etti.

DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök ise barajı besleyen sistemde görevli 9 pompanın günlük 800 bin metreküp su basacak kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Bu kapasitenin özellikle yaz aylarında bölgedeki tarımsal faaliyetlerin devamlılığı açısından kritik rol oynayacağı vurgulandı.

Tam kapasiteyle devreye girdiğinde bölgenin üretim desenini çeşitlendirmesi beklenen Çakmak Barajı, Edirneli çiftçilerin gelirini artıracak ve kentin tarım gücünü daha da güçlendirecek önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor.Bu düzenleme ile su yönetiminin tek merkezden, daha güçlü bir organizasyon yapısıyla yürütülmesi hedefleniyor.