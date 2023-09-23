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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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44 yıl önce geldi ihracat lideri oldu

44 yıl önce distribütörler aracılığıyla Türkiye pazarına adım atan Japon Daikin, geçen yıl kendi sektöründe ihracat şampiyonu oldu.

23 Eylül 2023
44 yıl önce geldi ihracat lideri oldu

44 yıl önce distribütörler aracılığıyla Türkiye pazarına adım atan Japon Daikin, geçen yıl kendi sektöründe ihracat şampiyonu oldu. 

Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, “Bu yıl Türkiye’den yaptığımız ihracat 400 milyon Euro’yu aşacak” diyor.

Türkiye’nin yurtdışından doğrudan yatırıma ihtiyaç duyduğu bu dönemde, uzun yıllar önce Türkiye’ye yatırım yapmış ve bu topraklarda katma değer yaratmış küresel şirketlerin yakaladığı başarıyı hatırlamak büyük önem taşıyor. 

Bu şirketlerden biri de iklimlendirme sektörünün Japonya merkezli oyuncusu Daikin. 2024 yılında 100’üncü yaşına girecek olan iklimlendirme ürünleri üreticisi Daikin, bugün 170’ten fazla ülke ve bölgede 96 binden fazla çalışanıyla faaliyetlerini sürdürüyor. 

Dünya çapında 110’dan fazla üretim merkezine sahip olan şirket, yatırımlarının yanı sıra stratejik satın almalarla da etki alanını her geçen gün genişletiyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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