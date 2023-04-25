5,4 milyar TL yatırımla 29 yeni otel geliyor

Turizm sektöründe yerli ve yabancı zincirler büyüme planları yaparken, çeşitli bölgelerde yer alan dokuzu 5 yıldızlı 29 yeni otel projesine yatırım teşvik belgesi alındı.

Toplam 5,4 milyar TL’lik yeni yatırımla 9,4 bin yeni yatak devreye alınacak. Akdeniz Çanağı’nın turizmde en hızlı büyüyen ülkesi olan Türkiye, turizmde yeni yatırımlarla gelişmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz aralık ayında İstanbul’dan Giresun’a, Bodrum’dan Antalya’ya kadar Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde dokuzu 5 yıldızlı olmak üzere 29 yeni otel projesine 5 milyar 393 milyon TL’lik yatırım teşvik belgesi verildi.

Bu otellerin önümüzdeki üç yıl içinde hayata geçmesi ile 9 bin 404 yeni yatak devreye girecek.

Bu otellerin işletmesinin bir kısmı kendi yatırımcıları tarafından yapılırken bir kısmı da ulusal ya da uluslararası zincirlerin marka şemsiyesi altında işletilecek.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.