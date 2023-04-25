ARA
Bist 100
4917,85
-2,09%
Bist 100
Dolar/TL
19,4275
0,0977%
Dolar/TL
Euro/TL
21,371
-0,3469%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1003
-0,3934%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1240,32
-0,07%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Levent Gökmen
Levent Gökmen




Diğer Yazıları

5,4 milyar TL yatırımla 29 yeni otel geliyor

Turizm sektöründe yerli ve yabancı zincirler büyüme planları yaparken, çeşitli bölgelerde yer alan dokuzu 5 yıldızlı 29 yeni otel projesine yatırım teşvik belgesi alındı.

25 Nisan 2023
5,4 milyar TL yatırımla 29 yeni otel geliyor

Turizm sektöründe yerli ve yabancı zincirler büyüme planları yaparken, çeşitli bölgelerde yer alan dokuzu 5 yıldızlı 29 yeni otel projesine yatırım teşvik belgesi alındı. 

Toplam 5,4 milyar TL’lik yeni yatırımla 9,4 bin yeni yatak devreye alınacak. Akdeniz Çanağı’nın turizmde en hızlı büyüyen ülkesi olan Türkiye, turizmde yeni yatırımlarla gelişmeye devam ediyor. 

Geçtiğimiz aralık ayında İstanbul’dan Giresun’a, Bodrum’dan Antalya’ya kadar Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde dokuzu 5 yıldızlı olmak üzere 29 yeni otel projesine 5 milyar 393 milyon TL’lik yatırım teşvik belgesi verildi. 

Bu otellerin önümüzdeki üç yıl içinde hayata geçmesi ile 9 bin 404 yeni yatak devreye girecek. 

Bu otellerin işletmesinin bir kısmı kendi yatırımcıları tarafından yapılırken bir kısmı da ulusal ya da uluslararası zincirlerin marka şemsiyesi altında işletilecek.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Levent Gökmen
Levent Gökmen




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 1240,32 -0,07%
  • ALTIN ONS 1986,2 -0,14%
  • BIST 100 4917,85 -2,09%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,4275 0,0977%
  • EURO/TURK LIRASI 21,371 -0,3469%
  • EURO/USD 1,1003 -0,3934%
  • INGILIZ STERLINI 1,24109 -0,59391%
  • JAPON YENI 133,788 -0,335%
  • KANADA DOLARI 1,36174 0,56904%
  • RUS RUBLESI 81,6075 0,1921%
Günün En Çok Okunanları
Dünyanın en zengin adamı 5 çocuğunu neden her ay 90 dakikalık yemekte bir araya getiriyor?
Dün ön siparişe açılmıştı: Renault'dan yeni Austral açıklaması
Dün ön siparişe açılmıştı: Renault'dan yeni Austral açıklaması
EY, telekom sektörünü bekleyen en büyük 10 riski açıkladı
EY, telekom sektörünü bekleyen en büyük 10 riski açıkladı
Bakan Kurum yanıtladı: 20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'
Bakan Kurum yanıtladı: 20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'
Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor
Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor
Pasaport başvurusu nasıl yapılır, gerekli evraklar neler? Pasaport ücreti 2023 ne kadar?
Pasaport başvurusu nasıl yapılır, gerekli evraklar neler? Pasaport ücreti 2023 ne kadar?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticari aracını yenileyenlerden ÖTV alınmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticari aracını yenileyenlerden ÖTV alınmayacak
Bakan Nebati, ÖTV muafiyetinin detaylarını paylaştı
GERİ
İLERİ
Dünyanın en zengin adamı 5 çocuğunu neden her ay 90 dakikalık yemekte bir araya getiriyor?
Dün ön siparişe açılmıştı: Renault'dan yeni Austral açıklaması
EY, telekom sektörünü bekleyen en büyük 10 riski açıkladı
Bakan Kurum yanıtladı: 20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'
Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor
Dün ön siparişe açılmıştı: Renault'dan yeni Austral açıklaması
EY, telekom sektörünü bekleyen en büyük 10 riski açıkladı
Bakan Kurum yanıtladı: 20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'
Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor
Pasaport başvurusu nasıl yapılır, gerekli evraklar neler? Pasaport ücreti 2023 ne kadar?
EY, telekom sektörünü bekleyen en büyük 10 riski açıkladı
Bakan Kurum yanıtladı: 20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'
Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor
Pasaport başvurusu nasıl yapılır, gerekli evraklar neler? Pasaport ücreti 2023 ne kadar?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticari aracını yenileyenlerden ÖTV alınmayacak
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL