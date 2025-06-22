5 yılda 100 mağaza hedefliyor

İç giyim sektörünün köklü markalarından Yeni İnci, 60 yıllık üretim deneyimini yenilikçi stratejilerle global arenaya taşıyor. 1964 yılında kurulan ve üçüncü kuşak tarafından yönetilen Yeni İnci, bugün yılda 6 milyon adetlik üretim gerçekleştiriyor, 3 bin farklı modelle iç giyimden pijamaya, ev giyiminden mayoya kadar geniş bir yelpazeye hitap ediyor.

Son dönemde birçok üreticinin Mısır gibi ülkelere kaydığı bir ortamda üretimi Türkiye’de sürdürme kararlarının bilinçli olduğunu vurgulayan Yeni İnci Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Atakan, “İç piyasanın yüzde 35’ine hitap ediyoruz. Biz, ülkemizin kalkınmasının içeride üretimle ve dışarıya ihracatla mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu duruşumuz sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir tercih” diyor.

2026 yılında Manisa veya Gaziantep’te üçüncü fabrikalarını kurmaya hazırlandıklarını belirten Atakan, “Yeni tesis yatırımımız ile yüzde 20’lik bir kapasite artışı öngörüyoruz. Yaklaşık 35 milyon TL bir yatırım olacak. Bugün 200 olan çalışan sayımıza da yeni yatırım ve mağazalaşma hedeflerimiz çerçevesinde 300 yeni istihdamın katılmasını planlıyoruz” diyor.

100 MAĞAZA HEDEFLİYOR

Bugün Türkiye’de 3 bin perakende noktasında tüketiciyle buluşan marka, doğrudan mağazalaşma atağına da hız verdi. Olivium AVM’de açtıkları ilk mağaza sonrası Türkiye genelinde beş mağazaya ulaşan Yeni İnci, beş yıl içinde kendi mağaza sayısını 100’e çıkmayı hedefliyor.

Yüksek enflasyon ve döviz kurundaki dalgalanmalara rağmen fiyat artışı yerine verimlilik odaklı çözümler geliştirdiklerini söyleyen Atakan, “Hammadde fiyatlarında yüzde 30-40 artış olsa da tüketiciyi korumaya öncelik verdik. Kârlılıktan feragat ederek zincirin ilk halkasındaki artışları fiyatlara doğrudan yansıtmamaya çalıştık” diyor.

Yeni dönemin tüketici alışkanlıklarına da değinen Atakan, özellikle pijama kategorisindeki talebin arttığını ve bu segmentin üretimin yüzde 30’unu oluşturduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Her sezon 100’ün üzerinde yeni pijama modeli geliştiriyoruz. Tüketiciyle sürekli yenilenen bir bağ kurmak önemli.”

İHRACATTA ABD HAMLESİ

Yeni İnci’nin üretiminin yüzde 50’si ihraç ediyor. Şirket, 40’a yakın ülkeye satış gerçekleştiriyor; başlıca pazarları arasında Suudi Arabistan, Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkeler geliyor. 2025 hedefleri arasında ise ABD pazarı özel bir yer tutuyor. “ABD pazarında büyük beden ürün talebine ve kalite beklentisine cevap verecek kapasiteye sahibiz. Bu pazarda dijital reklamlarla e-ticaret atılımı yapacağız” diyen Atakan, özellikle sosyal medya satışlarının gelirdeki payını artırmayı hedefliyor.

Kadınlara yönelik ürün gamı geliştiren markanın üretim ve yönetim kadrosunda da kadınlar öne çıkıyor. Çalışanlarının yüzde 80’ini kadınların oluşturduğunu, önümüzdeki dönemde de işe alımlarını kadın ağırlıklı yapacaklarını söyleyen Atakan, “Kadınlar sadece hedef kitlemiz değil, iş gücümüzün omurgasını oluşturuyor. Tasarımda, üretimde ve yöneticilikte daha fazla kadın görmek için aktif çaba sarf ediyoruz” diye konuşuyor.