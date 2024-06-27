5 yılda 300 mağazaya ulaşmayı hedefliyor

Çok kanallı bir satış stratejisi ile sürdürülebilir bir büyüme hedefleyen Suwen, bir yandan mağaza ağını arttırıp hizmet kalitesini güçlendirirken, diğer yandan e-ticaret kanalında da yatırımlarına devam ediyor. Bugün itibariyle Türkiye’nin 49 ilinde 175 perakende mağazası bulunan şirket, 2022 yılında uluslararası pazara da hızlı bir giriş yapmış bulunuyor. 9’u bayi olmak üzere Kıbrıs’ta 2 ve Romanya’da 7 mağaza ile yurtdışında 18 mağaza ulaştıklarını söyleyen Suwen Genel Müdürü Ali Bolluk, “Toplamda 192 mağazaya erişmiş olduk. 2018 yılından itibaren Türkiye’de her yıl ortalama 22 yeni mağaza açmaktayız. 2024 yılı için de 20 yeni mağaza açmayı planladık. Şu ana kadar 5 tanesinin açılışını gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar da kalan 15 mağazamızı açmayı planlıyoruz. 2023 itibarıyla da imzaladığımız münhasır bayilik sözleşmeleriyle yeni ülkelere açılmaya başladık. Azerbaycan Bakü’de, Bosna Hersek Saraybosna’da, Katar’da, Ürdün’de, Türkmenistan’da, Moldova’da ve Irak’ta mağazalarımızı açtık” diye anlatıyor.

ADETSEL VE CİROSAL BÜYÜME

2023 yılında belirlediğimiz 5 yıllık iş planında, 10 ülkede toplamda 50 mağaza için bayi sözleşmeleri imzalayan şirket, bu yıl 10 ülkede 10 bayi mağazasını bu doğrultuda açmış olacak. Bolluk, “Gelecek 5 yıl içerisinde toplam 300 noktada olacağımızı ve bunların 50’sinin Türkiye sınırları dışında olacağını öngörüyoruz” diyor.

Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda ürün portföyünü geliştirmeyi ve finansal performanslarındaki artan ivmeyi 2024 yılında da yakalamayı hedeflediklerini söyleyen Bolluk, şöyle devam ediyor:

“İç giyim pazarı çarşı-pazar gibi kategorize ettiğimiz geleneksel alışveriş alışkanlığından çıkıp mağazacılık kanalına doğru eğilim gösteriyor. Perakende tarafında mağaza sayımızı arttırıken, marka algı planlamasında da çeşitli imaj ve kampanya iletişimleri yapıyoruz. Fiziksel mağazacılığın yanı sıra ürün gamı ve stratejisi ile de hem adetsel hem de cirosal büyüme hedefimiz bulunuyor.”

Öte yandan dijital yatırımlarına da devam eden şirket artan taleple birlikte hali hazırda kullanımda olan Suwen mobil uygulamasını da geliştirmeyi sürdürüyor. Böylece mobil cihazlardan daha kolay ve rahat bir şekilde alışveriş yapılması hedefleniyor.

YÜZDE 118 CİRO ARTIŞI YAKALADI

Geçen yıl cirosunu yüzde 42 oranında artırarak 2 milyar 504 milyon TL'ye çıkaran şirket, 2023 yılının başında koyduğu 1.8 milyar TL'lik hedefi enflasyon muhasebesi düzeltmeleri öncesi yüzde 118 oranında büyüyerek aşmış durumda. 2 milyar TL'nin üzerine çıktıklarını belirten Bolluk, “Böylece hem yurtiçi hem de yurtdışı satış ağımızı genişletip çok kanallı bir satış stratejisiyle sürdürülebilir bir büyüme yakaladık. Bu finansal başarının ardında sadece enflasyona bağlı fiyat artışının değil; aynı zamanda ziyaretçi satışındaki artış, dönüşüm oranı ve satış adet büyümesinin bulunduğunu söyleyebilirim” diye ekliyor.

ORTADOĞU VE KÖRFEZ BÖLGESİ’NE ODAKLANDI

Suwen, üretimlerinde farklı tedarikçilerle çalışan bir marka. Ev giyim, iç giyim, plaj, özel koleksiyonlar, çorap ve kozmetik alanında üretim yapan markanın kendi içinde büyük bir tasarım ekibi var. Tüm desen, model ve planlamalar, kendi iç ekibi tarafından koordine ediliyor. İplik, kumaş, agraf tüm detay parçaları, kumaşları, üretim ve Ar-Ge’sini kendi içinde planlayan Suwen, genelde peşin satın alma yaparak üretim maliyetlerini dengeliyor.

Önümüzdeki dönem öncelikli hedeflerinin Suwen’i, özgün ve kendine güvenen Türk kadınını temsil eden bir dünya markası haline getirmek olduğunu vurgulayan Bolluk, şunları anlatıyor:

“Bu doğrultuda, Türkiye’deki perakende ağımızı genişletmenin yanı sıra, ana ihracat pazarımız Ortadoğu ve Körfez Bölgesi ile orta ve uzun vadede çalışmalara odaklandık. Bir diğer hedefimiz de Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Asya, Türk Cumhuriyetleri ve Rusya pazarlarında büyümek.”

