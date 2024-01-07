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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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50 şirket 38 bin 858 kişiyi işe alacak

Yüksek enflasyon, seçim, deprem felaketi ve ekonomik durgunluğun etkileriyle başa çıkmanın zor olduğu bir yılı geride bırakırken, 2024’te istihdama yönelik beklentiler de pek parlak değil. Bu yılki ‘İstihdam 50’ araştırmamız da bunu katılıyor.

07 Ocak 2024
50 şirket 38 bin 858 kişiyi işe alacak

Geçen yılki araştırmamızda 50 şirket yaklaşık 46 bin 738 kişiye istihdam sağlarken, bu yıl sayı 38 bin 858’e geriledi. Listemizde yer alan şirketler arasında Migros Grubu, Tepe Kurumsal Çözümler ve Teleperformance Türkiye işe alımlarda başı çekiyor.

Zor bir yılı geride bıraktık. Yüksek enflasyon, seçim belirsizliği, deprem felaketi ve ekonomik dalgalanmaların etkileriyle başa çıkmak ülkemiz için pek de kolay olmadı. Yaşanan yüksek enflasyonist ortam tüketici harcamalarını azaltırken, ekonomide durgunluğu tetikledi. 

Bu konjonktürde istihdam konusunda hükümet, işsizlik oranlarının artmaması için bir dizi uygulamayı hayata geçirdi ve işsizliğin yatay seyretmesini sağladı. 2022 sonunda yüzde 10,2 düzeyinde gerçekleşen işsizlik oranı, 2023 yılının genelinde de yüzde 10 seviyelerinden yukarı çıkmadı.  Hatta son olarak 11 Aralık 2023 tarihinde açıklanan iş gücü istatistiklerine göre işsizlik oranı 2023 yılı Ekim ayında yüzde 8,5 seviyesine kadar geriledi. Böylelikle işsizlik oranı son 11 yılın en düşük seviyesini görmüş oldu. 

Bu dönemde mevsim etkilerinden arındırılmış veriler dikkate alındığında; istihdam edilenlerin sayısı 31 milyon 835 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 48,5 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 16,3, atıl iş gücü oranı ise yüzde 21,3 oldu. 

Orta Vadeli Program’da (OVP) 2024 için işsizlik oranı yüzde 10,3 olarak öngörülürken, IMF, OECD ve AB Komisyonu gibi uluslararası kuruluşlar ise Türkiye’de işsizliğin 2024’te yüzde 10’a kadar inebileceği tahmininde bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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