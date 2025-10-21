900 nüfuslu köyde üretimle göç tersine döndü

2001 yılında kurulan tesis, yıllık 100 bin metrekarelik üretim kapasitesinden bugün 5 milyon metrekareye ulaşarak bölge ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.
Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı 900 nüfuslu Kumdere köyünde faaliyet gösteren rulo çim üretim tesisi, köyde önemli bir istihdam alanı oluşturdu. Bu sayede köyden kente göç azaldı ve tersine göç hareketi başladı.
2001 yılında kurulan firmanın Kumdere’deki tesisleri, kuruluş döneminde yıllık 100 bin metrekare olan rulo çim üretimini bugün 5 milyon metrekareye kadar çıkardı.
Firma tarafından üretilen çimin 150 bin metrekarelik kısmı ise ihraç ediliyor. Tesiste yılın iki döneminde üretim yapılıyor.
Türkçim İpsala İşletme Müdürü Serkan Bulanık, 1999'da Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde rulo çim üretmeye başladıklarını söyledi. Bulanık, üretimi artırarak 2001'de İpsala'nın Kumdere köyünde de tesis kurduklarını belirterek, "Geldiğimizde köyün nüfusu 400'dü. Bu nüfusun yarısından fazlası ise yaşlıydı ve köydeki gençler iş bulmak için buradan göç ediyordu. Çim üretim tesisi iş fırsatı oluşturdu ve köy göç almaya başladı. Burada bir nevi doğal açık hava fabrikası oluştu." ifadelerini kullandı.
Çim üretim tesisinde sürekli 100 kişinin çalıştığını dile getiren Bulanık, yevmiyeli işçilerin de günlük olarak tesislerde iş yaptığını kaydetti.
Tesiste 5 bin dekar alanda rulo çim ürettiklerini anlatan Bulanık, "Hasat sonrasında burada ürettiğimiz çimi yurt içi ve yurt dışından talep eden müşterilerimize veriyoruz. Rulo çim, park ve bahçeler, siteler, futbol ve golf sahaları, yol, şev, geniş ve yeşil alan çalışmaları gibi peyzajla ilgili olan alanlarda kullanılıyor. Çimle yapılan bir düzenlemeyi o alanın bir badanası gibi düşünebilirsiniz. Uygulandığı alanın güzelleşmesine katkı sunan çim aynı zamanda oksijeni de artırıyor." ifadelerini kullandı.
Dünyada rulo çimle yapılan peyzaja ilginin artığını söyleyen Bulanık, "Rulo çim birçok alanda kullanılıyor. Futbol sahaları özellikle rulo çimin kullanıldığı alanların başında geliyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş futbol kulüplerinin yanı sıra Ankaragücü'nün 19 Mayıs Stadı, Sivasspor'un 4 Eylül Stadı, Eskişehirspor'un stadına da burada yetişen çimler yer alıyor. Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Kazakistan, İran ve Irak'taki yüklenici firmalara ihracat gerçekleştiriyoruz. Daha çeşitli Avrupa ülkelerine de talebe göre cevap veriyoruz. İstanbul'daki merkez ofisimiz talepleri değerlendirip bize bildiriyor bizde üretimimizi planlayıp gerçekleştiriyoruz." diye de ekledi.
Bulanık, piyasa şartlarına ve talebe göre yıllık üretim ve ihracatın farklılık gösterdiğini de kaydetti.