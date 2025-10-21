Kırkağaç kavunu, kışa hazırlanıyor: Tescilli lezzet sırıklarda korunuyor

Hasat döneminin ardından kavunlar, kış aylarında da tüketilebilmesi için özel koşullarda hazırlanan depolarda özenle muhafaza ediliyor.
Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde yetiştirilen, tadı, aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıkan Kırkağaç kavunu, Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tesciline sahip.
Ovada yetiştirilen kavunların hasadı, her yıl ağustos ayının ortalarından itibaren gerçekleştiriliyor.
Kırkağaçlı üreticiler, bu saklama yöntemi sayesinde taze kavunun bulunmadığı kış döneminde de ürünlerini tüketiciye ulaştırarak ekonomik katkı elde ediyor.