ARA
DOLAR
41,97
0,49%
DOLAR
EURO
48,75
0,27%
EURO
GRAM ALTIN
5691,98
-2,69%
GRAM ALTIN
BIST 100
10452,92
-0,30%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Kırkağaç kavunu, kışa hazırlanıyor: Tescilli lezzet sırıklarda korunuyor

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde yetiştirilen, tadı, aroması ve dayanıklılığıyla öne çıkan Kırkağaç kavunu, Avrupa Birliği coğrafi işaretine sahip önemli tarım ürünleri arasında bulunuyor.


Kırkağaç kavunu, kışa hazırlanıyor: Tescilli lezzet sırıklarda korunuyor

Hasat döneminin ardından kavunlar, kış aylarında da tüketilebilmesi için özel koşullarda hazırlanan depolarda özenle muhafaza ediliyor.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde yetiştirilen, tadı, aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıkan Kırkağaç kavunu, Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tesciline sahip.

Kavunlar, kış aylarında da tüketilebilmesi için özel olarak hazırlanan depolarda özenle saklanıyor.

Ovada yetiştirilen kavunların hasadı, her yıl ağustos ayının ortalarından itibaren gerçekleştiriliyor.

 

Kavunların bir kısmı hemen satışa sunuluyor. 

Büyük bölümü ise ilçede özel olarak yaptırılan depolara taşınıyor.

 

Kavunlar depolarda saplarından keten ipliklerle bağlanıp ahşap sırıklara asılıyor. 

Kış aylarında pazara sunulmak üzere bekletiliyor. 

Kırkağaçlı üreticiler, bu saklama yöntemi sayesinde taze kavunun bulunmadığı kış döneminde de ürünlerini tüketiciye ulaştırarak ekonomik katkı elde ediyor.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL