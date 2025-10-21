TEV bursu ne zaman açıklanacak? 2025 Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs sonuçları sorgulama ekranı

Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından lise, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sağlanan burslar, öğrencilere akademik dönem boyunca ekonomik destek sağlanıyor. TEV, 2025-2026 akademik yılında lise öğrencilerine 2 bin 800 TL, üniversite öğrencilerine 5 bin 800 TL, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin 700 TL, üstün başarı bursu almaya hak kazanmış öğrencilere ise 11 bin 600 TL burs ödemesi yapmaktadır. Başvurular belirlenen tarihlerde yapıldı.

TEV BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, bursiyer adayları tarafından merakla bekleniyor. Şu an için kesin bir açıklanma tarihi bulunmamaktadır.

Geçmiş yıllardaki uygulamalar referans alındığında, geçen sene benzer tarihlerde alınan burs başvurularının sonuçları 21 - 30 Ekim tarihleri arasında duyurulmuştu.

Bu yıl da sonuçların benzer tarihlerde, yani Ekim ayının son günlerinde resmî olarak açıklanması öngörülüyor.

Adayların, sonuçları ve duyuruları TEV'in resmî kanallarından takip etmeleri gerekmektedir.

TEV BURS ÖDEME TARİHLERİ

Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından öğrencilere sağlanan bursların ödeme takvimi ve esasları aşağıdaki şekildedir:

Ödeme Dönemi: Burs ödemeleri, genellikle Ekim ayından Haziran ayına kadar olan eğitim-öğretim dönemini kapsar.

Yurt Bursları: Yurt bursları, 10 aylık süre için ödenir.

Aylık Ödeme Günü: Ödemeler, her ayın 15'inden sonra bursiyerlerin banka hesaplarına aktarılmaktadır.

İlk Ödeme Tarihi: Burs kazanan öğrencilere yapılacak ilk ödeme, Aralık ayında gerçekleştirilmektedir.