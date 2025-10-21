Askerlik yerleri belli oldu mu? 2025 Kasım Celbi askerlik yerleri sorgulama

Kasım celbiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde silah altına alınacak yükümlüler için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih daha önce duyurulmuştu.
2025 KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2025 Kasım celbine ilişkin seçim ve sınıflandırma sonuçlarının açıklanma tarihi kesinleşti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuruya göre, askerlik yerleri:
Açıklanma Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi
Açıklanma Kanalı: e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. (Saat bilgisi henüz belli değildir.)
Önemli Bilgilendirme:
Sınıflandırılan yükümlüler, bir daha sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.
Daha önce yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, ilgili celp ve sevk döneminde mazeret olmaksızın bakaya kalanlar, er statüsünde askere sevk edilecektir.
Adayların, sevk tarihlerine 10 gün kala sevk belgelerini e-Devlet'ten veya askerlik şubesinden almaları gerekmektedir.
ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
27 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak olan 2025 Kasım celbi askerlik yerlerinizi, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurusu doğrultusunda e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz.
İşlem Adımları:
e-Devlet Şifresi: e-Devlet sistemine giriş yapabilmek için şifreniz yoksa, PTT şubelerinden kimliğiniz karşılığında alabilirsiniz.
Giriş: T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapın.
Sorgulama: Arama çubuğuna ilgili hizmet adını (örneğin "Askerlik Sınıflandırma Sonucu Sorgulama") yazarak sonuca ulaşın.
Yer Bilgisi: Açılan ekranda, sınıflandırma sonucunuzu, statünüzü (Yedek Subay/Astsubay/Er) ve yer bilginizi detaylı olarak görüntüleyebilirsiniz.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulan 2025 Kasım celbi kapsamında silahaltına alınacak yükümlülerin sevk (askerliğe başlama) tarihleri gruplara göre şu şekildedir:
ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
|Yükümlü Grubu
|Sevk Tarihi
|Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1. Grup)
|06 Kasım 2025
|Er (2. Grup)
|04 Aralık 2025
|Er (3. Grup)
|08 Ocak 2026