Askerlik yerleri belli oldu mu? 2025 Kasım Celbi askerlik yerleri sorgulama

2025 KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2025 Kasım celbine ilişkin seçim ve sınıflandırma sonuçlarının açıklanma tarihi kesinleşti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuruya göre, askerlik yerleri:

Açıklanma Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi

Açıklanma Kanalı: e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. (Saat bilgisi henüz belli değildir.)

Önemli Bilgilendirme:

Sınıflandırılan yükümlüler, bir daha sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

Daha önce yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, ilgili celp ve sevk döneminde mazeret olmaksızın bakaya kalanlar, er statüsünde askere sevk edilecektir.

Adayların, sevk tarihlerine 10 gün kala sevk belgelerini e-Devlet'ten veya askerlik şubesinden almaları gerekmektedir.