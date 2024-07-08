ABD’de nikel kaplamalı tel yatırımı planlıyor

Mega Metal, 20 yılı aşkın süredir Kayseri’de oksijensiz elektrolitik bakır tel üretimi gerçekleştiriyor. 45 bin metrekarelik kapalı alan olmak üzere toplam 75 bin metrekarelik büyüklüğe sahip tesisinde yıllık 48 bin tonluk kurulu kapasiteye sahip olan şirket, ana faaliyet alanı olan ‘süper ince bakır tel üretimi’ ile Türkiye’nin ve dünyanın lider kuruluşları arasında bulunuyor.

Ürün gamını çeşitlendirmek adına teknoloji yatırımlarına devam eden şirket, çıplak ve kalaylı bakır tellerinin yanı sıra daha yüksek ısıya dayanıklı gümüş kaplı bakır tel de üretmeye başlamış durumda.

“Gümüş kaplamalı tellerin kullanım yerleri genelde oldukça niş alanlar olmasına rağmen, sahip olduğu teknolojiyle bu ürünü tüm sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikte üretebildiklerini söyleyen Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, "Örneğin gümüş teller, son yıllarda büyük bir teknolojik dönüşüm geçiren sağlık sektörünün çok temel bir ihtiyacı ve Türkiye’de bizim dışımızda bir üretici yok.

Avrupa’da ise benzer üretimi yapabilen iki şirket olmasına rağmen üretim kapasitesi anlamında aramızda ciddi bir farklılık bulunduğu görülüyor” Cüneyt Ali Turgut, ürün portföylerine nikel kaplı telleri de eklemeyi hedeflediklerini söylüyor.

Nikel kaplamalı tellerin, ABD pazarı için büyük bir potansiyele sahip olduğuna da değinen Turgut, bu pazardaki plan ve organizasyonlarını tamamladıklarında ABD’de üretime başlayacaklarını kaydediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.