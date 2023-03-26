Temelleri 2003 yılında İstanbul'da atıldı: ABD ve İngiltere pazarına girecek

Biyoiklimsel pergolalar, alüminyum pergolalar ve tente sistemleri üreten Rising, 54 ülkeye ihracat yapıyor. 200 milyon TL'nin üzerinde cirosu olan şirket, ihracatta yüzde 60 artış hedefliyor. Rising YKB Yeliz Yüksel, "ABD ve İngiltere'de showroom açacağız" diyor.

Not: 05-18 Mart 2023 tarihli sayıdan

Temelleri 2003 yılında İstanbul'da Rasim Yüksel ve eşi Yeliz Yüksel tarafından atılan Rising, açılır kapanır pergola, kış bahçesi ve tente sistemleri alanına faaliyet gösteriyor. Zeytinburnu'nda küçük bir atölyede üretime başlayan şirket zaman içinde 3 bin metrekarelik ilk fabrikasını, ardından da 5 bin metrekarelik ikinci fabrikasını hayata geçiriyor.

İhracat tarafındaki hızlı büyüme ise geçen yıl Hadımköy'de 20 bin metrekarelik yeni tesislerini devreye almalarına neden oluyor.

Bugün Türkiye'deki en büyük gölgelendirme sistemleri entegre üretim tesisine sahip olduklarını belirten Rising Yönetim Kurulu Başkanı Yeliz Yüksel, "135 personelimiz ile beş kıtada 54 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz.

Yurtdışından talepler artarak devam ediyor. Yıl içerisinde yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere birçok prestijli projeye hizmet veriyoruz" diyor.

ABD VE İNGİLTERE AÇILIMI

Rising; gölgelendirme sistemleri olan biyoiklimsel pergolalar, alüminyum pergolalar ve tente sistemleri üretiyor. Ayrıca bu ürünler ile entegre olan cam sistemlerinin de üretimini yapıyor. Renk skalası ve ürün bandı hizmet verdikleri sektöre göre profesyonel tasarımcılar tarafından organize ediliyor.

TÜV standartlarında üretim gerçekleştirdiklerini belirten Yüksel, şunları anlatıyor: "Bu yıl içerisinde hem AR-GE yatırımlarımız hem de dünya pazarında hakimiyetimizi geliştirmek için ABD ve İngiltere'de Rising markası altında yeni showroom yatırımlarımız olacak.

ABD'de New Jer-sey'de mart ayı içerisinde yaklaşık olarak bin metrekare büyüklüğünde showroom yatırımımızı hayata geçireceğiz. Mayıs ayına kadarda İngiltere Mancester'da bir showroom açmayı planlıyoruz."

YÜZDE 75'İNİ İHRAÇ EDİYOR

Şirket 10 yıldır aktif olarak ihracat yapıyor. Her yıl ihracat rakamını yüzde 25-30 oranında artıran Rising; en çok İsrail, Romanya, Malta, Hırvatistan ve Suudi Arabistan'a ihracat gerçekleştiriyor.

Üretim kapasitelerinin yaklaşık olarak yüzde 75'ini ihraç ettiklerini dile getiren Yüksel, hedef pazarlarının ise ABD ve Güney Amerika olduğunu söylüyor.

Pandeminin bitmesiyle birlikte farklı pazarlara da yöneldiklerini belirten Yüksel, "Hali hazırda Avrupa'nın tamamına hizmet verdiğimiz gibi Avusturalya ve çevre ülkelere kadar satış ağımız bulunuyor" diyor.

“GALATAPORT PROJESİNDE VARIZ”

“Galataport’ta ürünlerimiz ile yer alıyoruz. Ayrıca ülkemizin en prestijli AVM ve yaşam alanı projelerinde de çözüm ortağıyız. Genel olarak mevcut kalite anlayışımız, ürünlerimizin standartlarının yüksek oluşu ve satış sonrası hizmet ağımızın genişliği büyük ölçekli projelerin birçoğunda yer almamıza olanak sağlıyor.

Ege ve Akdeniz bölgelerinde de birçok büyük otel projesinde yer aldık. Yurtdışında ise uluslararası standartlara uygun ürünler üretmemiz ilgili normlarda sertifikalara sahip olmamız (GS Sertifakaları) sayesinde birçok yaşam alanı projesinde gölgelendirme sistemleri hizmet sağlayıcısı olarak bulunuyor.”